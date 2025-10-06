Выявлен неожиданный плюс порнографии

Секс-эксперт и генеральный директор бренда товаров для интима Эмили Конвей назвала неожиданный плюс порнографии. Ее слова приводит издание Unilad.

Конвей считает, что фильмы для взрослых при правильном подходе не вредят отношениям, а, наоборот, приносят пользу. Она уточнила, что пары сближаются, если вместе смотрят порнографию.

«Это совместный опыт, который помогает партнерам воспринимать его как нечто совместное, что часто приводит к лучшему общению в спальне», — считает эксперт.

Для парного просмотра Конвей посоветовала выбирать фильмы, где есть сюжет и долгие прелюдии. Еще одним вариантом она назвала любительские фильмы, которые продемонстрируют, что в сексе не всегда все должно быть идеально.

Конвей добавила, что совместный просмотр взрослого контента дает хорошую возможность обсудить сексуальные эксперименты, о которых неудобно говорить в других обстоятельствах.

