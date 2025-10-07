Психолог объяснила, как отличить осеннюю хандру от депрессии

С приходом осени многие чувствуют упадок сил и апатию. Однако важно различать временную сезонную хандру и клиническую депрессию, требующую помощи специалиста. Психолог Ольга Найман в разговоре URA.RU объяснила, по каким ключевым признакам можно их отличить.

Осенняя хандра — это естественная реакция на сокращение светового дня и похолодание. Человек испытывает грусть и меньше энергии, но сохраняет способность радоваться мелочам.

Жизнь замедляется, но не останавливается: вы продолжаете ходить на работу, выполнять обязанности и, что важно, можете себя «расшевелить» усилием воли или приятным событием.

В отличие от хандры, депрессия — это психическое расстройство, которое парализует волю и чувства. Её ключевые признаки: стойкая подавленность более двух недель, потеря интереса к жизни, постоянная усталость, нарушения сна и аппетита, чувство вины и беспомощности.

Главное отличие, по словам эксперта, в ощущении контакта с миром. При хандре человек слышит музыку и шутки, а при депрессии мир кажется тусклым и далёким, «как будто вы находитесь за толстым стеклом».

При хандре помогут прогулки при дневном свете, физическая активность, соблюдение режима дня и новые впечатления. При подозрении на депрессию единственно верным решением будет обратиться к врачу-психотерапевту или психиатру, так как это состояние требует профессиональной диагностики и лечения.