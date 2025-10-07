Женщинам дали четыре совета по усилению удовольствия от орального секса

Сексолог Лучиана Вилела заявила, что единой формулы успешного куннилингуса не существует. В беседе с изданием Metropoles она дала женщинам четыре совета по усилению удовольствия от орального секса.

© Lenta.ru

Во-первых, по словам Вилелы, женщинам необходимо изучить свое тело самостоятельно, чтобы понять, стимуляция каких зон доставляет максимальное удовольствие. Во-вторых, о результатах подобного исследования необходимо открыто поговорить с партнером, чтобы он точно знал, что и как делать.

Отдельно специалистка обратила внимание на то, что удовольствие от орального секса во многом зависит от гигиены.

«В настоящее время существуют специальные мыла, которые не изменяют pH и помогают предотвратить различные инфекции», — отметила Вилела.

В заключение она дополнила, что вульва — это деликатная зона, поэтому для достижения оргазма от орального секса женщине необходимо сохранять спокойствие.

