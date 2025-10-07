Психолог объяснила потерю интереса молодежи к сексу

Многие исследования демонстрируют, что молодое поколение менее заинтересовано в сексе, чем более старшие. У этого есть три причины, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

«Современная сексуальная революция заключается в том, что для поколения зумеров нет ничего дискомфортного в отсутствии романтических и сексуальных отношений. Тому может быть несколько объяснений. Во-первых, смещение отношения к одиночеству. Какое-то время назад холостяк или особенно холостячка вызывали много вопросов, а жизнь без второй половинки многие осуждали. Сейчас это осознанный выбор, с полной свободой и сохранением ресурса. Если встречается одинокая и успешная женщина — это признак силы, а значит, уважения окружающих», – объяснил психолог.

Во-вторых, по словам Куликовой, жизнь для себя в представлении молодежи имеет много преимуществ, например, отсутствие обязательств, ответственности и заботы о ком-либо, с наличием единоличного бюджета, времени и реализацией своих собственных потребностей и желаний.