Стало известно, какую музыку слушают россияне разных профессий

Финансисты и бухгалтеры любят слушать поп-музыку. Об этом «Газете.Ru» рассказали сервис «МТС Музыка» и платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter, которые провели опрос.

«Поп-музыка наиболее востребована у финансистов, бухгалтеров, юристов, представителей высшего или среднего менеджмента и административного персонала», — заявили эксперты.

Ценителей рока больше всего среди специалистов в области информационных технологий, медицины и фармацевтики, а также добычи сырья.

Электронная музыка пользуется популярностью в сферах производства и сервисного обслуживания, информационных технологий, продаж, обслуживания клиентов, а также в сфере маркетинга, рекламы и PR.

За рэп и хип-хоп чаще всего голосуют рабочий персонал и специалисты сфер добычи сырья, маркетинга, рекламы и PR.

Классическую музыку слушают пользователи из сферы добычи сырья, высшего и среднего менеджмента, ученые, специалисты сферы образования, финансисты и бухгалтеры.

Металл популярен у специалистов в области информационных технологий, транспорта, логистики, перевозок и добычи сырья, автомобильного бизнеса, искусства, развлечений и массмедиа.

Джаз слушают представители искусства, развлечений, массмедиа, закупок, высшего и среднего менеджмента, а также маркетинга, рекламы, PR, медицины, фармацевтики, строительства и недвижимости.

Шансон востребован среди представителей автомобильного бизнеса, закупок и рабочего персонала.

Инди слушают пользователи из сфер искусства, развлечений, массмедиа, маркетинга, рекламы, PR и административного персонала.

По словам специалистов, 54% руководителей чаще всего слушают музыку на работе, реже — специалисты категории миддл (44%) и соискатели-джуниоры (22%).

«Главной причиной запуска плеера в будни россияне назвали желание создать комфортный фон в рабочее время. Второй по популярности ответ — формирование определенного настроения в течение дня или в конкретном моменте. Еще одной причиной стала возможность абстрагироваться от внешнего мира и раздражающих факторов», — рассказали эксперты.

С небольшим отрывом песни иностранных артистов опережают русскоговорящих по числу прослушиваний: 53% против 47%. При этом респонденты до 24 лет заявили, что им больше нравится музыка исполнителей отечественной сцены. Их мнение разделяют пользователи 35-44 лет и возрастная категория старше 55 лет.

Более половины респондентов ответили, что пользуются официальными стриминговыми сервисами для прослушивания.

