Как цвет одежды может улучшить самочувствие: ответы психолога и шаманки

Пока одни во время недомогания полагаются на лекарства, другие верят в целительную силу цвета. По словам психолога Ирины Коржаевой и калмыцкой шаманки Елены Батыр цвет одежды способен влиять на самочувствие и даже ускорять выздоровление.

Психолог Ирина Коржаева заявила, что научных доказательств влияния цвета ткани на выздоровление нет. Главное – вовремя обратиться к врачу и следовать рекомендациям специалиста. Однако цвета могут влиять на эмоциональное состояние, отметила специалист: белый ассоциируется с чистотой и спокойствием, синий – с расслаблением, зеленый – с гармонией, желтый – с энергией, оранжевый – с активизацией, розовый – с теплом, фиолетовый – с внутренним покоем.

По словам Коржаевой, для улучшения самочувствия лучше выбирать пастельные оттенки, а насыщенные цвета использовать для поднятия настроения. Главное помнить, что одежда должна быть удобной и из дышащего материала.

Калмыцкая шаманка Елена Батыр рассказала, что больному человеку помогает стихия металла, усиливаемая белыми или металлическими элементами одежды. Для этого достаточно носить что-то белое или металлическое, даже с полосками. Например, серая кофта с белыми вставками укрепляет здоровье.

Однако, предупредила Батыр в интервью Life.ru, сочетание красного и зеленого цветов может привлечь болезни, так как красный связан со стихией огня, а зеленый – с деревом, и их сочетание может вызвать неудачу.

Добавим, что россияне довольно часто обращаются к альтернативным методам лечения. Однако, как предупреждают специалисты, в этой ситуации можно упустить время для получения квалифицированной помощи.