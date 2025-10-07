Пять творческих подходов к поддержанию психического здоровья

Часто мы заботимся о близких, но забываем о себе, хотя наше психическое здоровье напрямую зависит от того, насколько хорошо мы проявляем заботу о собственном благополучии. В преддверии Всемирного дня психического здоровья специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала «Вечерней Москве» о простых способах поддержания ментального здоровья и объяснила, почему творчество играет в этом ключевую роль.

Признаки недостаточной заботы о себе

Если вы постоянно чувствуете усталость, плохо спите, стали чересчур раздражительными и вам трудно контролировать свои эмоции, то, скорее всего, это признаки недостаточной заботы о себе. В таком случае мало просто выспаться в выходные, отправиться на шопинг или съесть большую шоколадку.

Забота о себе — это осознанное поддержание и улучшение физического, эмоционального и психологического состояния. Это комплекс, включающий ряд регулярных, а не от случая к случаю, занятий. А чтобы такой процесс не превратил жизнь в рутинное выполнение жесткого плана, стоит подойти к нему творчески.

Именно творчество наиболее успешно помогает выражать эмоции, справляться со стрессом и улучшать общее самочувствие. Оно способствует повышению самооценки, расслаблению и снижению уровня тревожности, развитию когнитивных функций и социальной интеграции. И, разумеется, благодаря творчеству мы познаем себя, выражаем истинные желания и потребности, ускоряя наш личностный рост и развитие.

Как позаботиться о себе творчески

Вот несколько творческих направлений, которые помогут позаботиться о себе:

Культурные мероприятия, искусство и хобби

Посещение театров, выставок, музеев и лекций, чтение или прослушивание книг позитивно влияют на психическое состояние, позволяют выражать и избавляться от таких эмоций, как грусть, гнев или тревога.

Благодаря литературе, музыке и изобразительному искусству человек иначе относится к социальным трудностям. А при создании чего-то своими руками проявляются чувства и переживания, что способствует эмоциональному освобождению.

Природа и прогулки

Основным механизмом влияния природы на психику считается врожденная потребность человека в контакте с живой природой, которая снижает уровень стресса, улучшает эмоциональное состояние и восстанавливает психическое равновесие. Ежедневно прогуливайтесь или медитируйте в парках, фотографируйте увиденное.

Творческое письмо

Ведение дневника или создание текстов позволяет выразить эмоции и переживания через письменное слово. Это структурирует мысли и развивает креативное мышление, снижает уровень стресса и улучшает эмоциональное состояние, способствует самоанализу.

Более того, ведение дневника улучшает память и дисциплинирует, позволяет погружаться в свой внутренний мир и наблюдать причинно-следственные связи поступков. Также это лучший способ понимания себя, своих эмоций и причин их возникновения.

Физические упражнения

Физическая активность улучшает настроение и общее состояние здоровья, ведь во время занятий активно вырабатываются наши естественные антидепрессанты — эндорфины. Также благодаря активному движению снижается уровень тревожности и стресса, уменьшаются симптомы депрессивных настроений, улучшаются сон и работоспособность, повышается самооценка.

Питание и кулинария

Здоровое питание — одна из основ психологического благополучия, а сбалансированное питание улучшает когнитивные функции. Приготовление пищи обладает медитативным эффектом, позволяет замедлиться, проявить осознанность и творческий подход в создании блюд, дарит возможность самовыражения и удовлетворение от результата, а ритмичность действий успокаивает нервную систему. И помните, что даже бутерброд или чашка кофе могут стать шедевром.

