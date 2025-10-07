Как после 40 перестать сравнивать себя с молодыми девушками

Чтобы после 40 лет не сравнивать себя с молодыми девушками, нужно практиковать осознанность. Об этом «Газете.Ru» рассказала женский психолог, эксперт по возрастной психологии, кинезиолог, автор интегративного метода работы с системой человека Мария Роднова.

© globallookpress

«Перестать сравнивать себя с молодыми поможет осознанность. Замечайте, когда вы обращаете внимание на других и сопоставляете их с собой. Задайте себе вопрос: "Что именно я сейчас сравниваю?" Простое осознание может помочь остановить этот процесс», — заявила эксперт.

Психолог также посоветовала переключить свое внимание с внешности на внутреннюю красоту. Роднова призвала сосредоточиться на своей уникальности.

По ее словам, поможет и постановка новых целей.

«Вместо того чтобы пытаться вернуться в прошлое, начните ставить новые цели. Например, возьмитесь за изучение нового языка, запишитесь на танцы, начните рисовать. Это не только поможет вам развить новые навыки, но и повысит мотивацию», — поделилась врач.

Она также рекомендовала уделять время себе. Роднова посоветовала сделать массаж, принять ванну или сходить на прогулку. Психолог отметила, что важно не только ухаживать за своим телом, но и за своей душой.

Роднова обратила внимание на важность принятия себя.

«Поймите, что никто не идеален, и примите свои "недостатки". Не пытайтесь быть похожей на кого-то, будьте собой», — заявила психолог.

Эксперт рассказала, что концентрация на своих «недостатках» и игнорирование своих сильных сторон часто приводит к появлению чувства неполноценности. Кроме того, женщина начинает избегать общения, чтобы не столкнуться с «идеальными» людьми.

Роднова объяснила, что в итоге возникает ощущение неудовлетворенности жизнью.

«Женщина начинает обесценивать свои достижения и успехи, потому что ей кажется, что она недостаточно хороша. Важно помнить, что сравнение — это воровство радости. Когда мы сравниваем себя с кем-то другим, мы лишаем себя возможности радоваться своим собственным успехам», — отметила психолог.

Она заявила, что окружение играет ключевую роль в формировании самооценки. Роднова посоветовала общаться с людьми, которые ценят за внутренние качества, а не за внешность или возраст.

