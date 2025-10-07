Названы причины, по которым мужчины имитируют оргазм

Эта тема, как и многие, связанные с сексом, — табу, о которой редко говорят вслух. Если вы не в кусе, мужчины тоже иногда делают вид, что в вертикальной плоскости все благополучно случилось, хотя на самом деле нет. Причины разные — от банальной усталости до страха разочаровать партнершу. Разберемся без мифов и обвинений, почему мужчина может имитировать оргазм, а заодно поговорим о том, как выйти из этого сценария честно и бережно ко всем участникам процесса. Советами поделилась сексолог Ольга Василенко.

Хочется поскорее закончить секс

Иногда мужчина устал, замерз мыслями в работе, выпил или просто не поймал волну — со всеми, как говорится, бывает.

«В такой момент имитация кажется простым способом завершить процесс, чтобы никого не задеть. На это подталкивает и давление времени, и страх обидеть отказом. Быстрая мистификация вместо разговора — классический путь к фальши в постели», — говорит эксперт.

Страх не оправдать ожиданий

Миф о том, что мужчина всегда должен хотеть и всегда должен «финишировать», цепко сидит в голове. Когда тело не поддерживает этот сценарий, включается тревога и желание сохранить образ «все в порядке». Имитируя оргазм, мужчина как будто защищает самооценку и старается не расстроить партнершу. На деле, конечно, он только отдаляет честный контакт.

Физиология дает сбой

Есть лекарства, которые затрудняют эякуляцию. Есть стресс, недосып, алкоголь и хроническое напряжение.

«Бывает и обратная сторона — гиперстимуляция, когда слишком много раздражителей и нервная система "зависает". В таких условиях оргазм может не наступить, хотя возбуждение было — и тут включается имитация как попытка выйти из неловкости», — утверждает сексолог.

Сценарии из фильмов для взрослых

Экранные шаблоны учат, что секс обязательно должен завершаться одним-единственным «правильным» образом. Мужчина, выросший на этих картинках, чувствует обязанность выдать финал, иначе будто бы все прошло не так, как положено. Добавьте к этому уверенность, что партнерша ждет именно такого завершения, и получится устойчивая привычка играть роль.

Эмоциональная дистанция и нерешенные конфликты

Когда в паре копятся обиды и недосказанность, телу труднее расслабиться. Оргазм — история про безопасность и доверие. Если с этим шатко, проще сыграть, чем признаться, что близости сейчас мало. Это сигнал не о «плохом сексе», а о том, что отношениям нужна настройка.

Чем это чревато

Имитированный оргазм подрывает доверие и закрепляет неудобный сценарий. Пара пропускает важные подсказки тела, а мужчина может не заметить проблемы со здоровьем, с которыми порой стоит показаться врачу.

Что делать вместо имитации

Поменять цель с «должны эякулировать» на «должны получить удовольствие». Говорить простыми словами, без драмы, снижать темп, подключать прелюдию и паузы. Пробовать другие виды завершения близости, где оргазм не единственный критерий. Если история повторяется часто, обсудить это с сексологом или урологом. И помните, честность в постели не убивает страсть, она ее возвращает.