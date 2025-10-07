Назван самый эффективный способ что-то запомнить

Ученые из колледжа Мерримака под руководством доктора Лауры Курдзель выяснили: при прочих равных осознанное намерение запомнить работает лучше, чем эмоциональный отклик. Работа опубликована в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience. Работа опубликована в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Исследователи проверяли, что сильнее влияет на память — эмоции или целенаправленное усилие. Для этого участникам показывали слова, часть из которых им предлагалось запомнить, а часть — забыть. Некоторые слова имели негативный эмоциональный оттенок, другие были нейтральными.

Позже участников просили вспомнить как можно больше слов из списка. Выяснилось, что лучше всего запоминались те слова, которые людям прямо велели запомнить, — даже если они не вызывали сильных эмоций. Однако эмоциональные слова из этой группы запоминались немного лучше, чем нейтральные.

«Мы обнаружили, что то, что мы намеренно решаем помнить или забыть, оказывает гораздо большее влияние, чем эмоциональная окраска информации. Мы контролируем свои воспоминания сильнее, чем нам кажется», — пояснила доктор Курдзель.

Авторы подчеркивают: осознанное внимание и мотивация играют решающую роль в формировании памяти. Эмоции лишь усиливают эффект, но не заменяют его.