Ученые предупредили об опасности Тик-Тока для сексуальности женщин

Ученые из Университета Хаддерсфилда в Великобритании выяснили, что просмотр и лайки видео, романтизирующих преступников, могут быть связаны с повышенной склонностью к гибристофилии — сексуальному влечению к людям, совершившим преступления. Работа опубликована в журнале Deviant Behavior (DB).

© Газета.Ru

Исследователи проанализировали 66 видео и 91 комментарий в TikTok, опубликованных с 2020 по 2024 год. Все ролики романтизировали преступников — реальных или вымышленных. Контент с критическими оценками или образовательным посылом исключался.

Ученые выявили семь устойчивых тематических мотивов. Один из них — «эффект ореола», когда внешняя привлекательность преступника искажает восприятие его поступков. В комментариях пользователи нередко оправдывали или преуменьшали тяжесть преступлений, если обвиняемый казался им красивым.

Другой мотив — «перенос актера на преступника»: зрители, восхищаясь актером, сыгравшим известного убийцу (например, Заком Эфроном в роли Теда Банди или Эваном Питерсом в роли Джеффри Дамера), нередко переносили симпатию на реального преступника.

Авторы отметили, что явление особенно заметно проявляется у девушек поколения Z, активно использующих TikTok. При этом просто видеть подобные ролики в ленте недостаточно: только осознанное взаимодействие — просмотр до конца, лайки или комментирование — коррелирует с повышенными уровнями гибристофилии.

В будущем команда планирует доработать разработанную ими «Шкалу гибристофилии» и расширить исследование, включая разные типы преступлений и культурные контексты. Это поможет понять, почему часть пользователей останавливается на цифровом увлечении, а у других интерес к преступникам может перерасти в реальные отношения.