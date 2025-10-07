Почему китайцы без ума от русских женщин

Русские женщины давно завоевали сердца мужчин по всему миру, но особое место в этом списке занимают китайцы. Для многих жителей Поднебесной русская женщина – воплощение идеала супруги. Почему так? Рассказываем.

© globallookpress

Традиционные ценности

В основе семейных ценностей России и Китая лежат традиции, сформированные веками. В России на мировоззрение сильно повлияло христианство. Согласно христианским догмам, мужчина и женщина равны перед Богом, а их союз – это гармония, где оба партнера дополняют друг друга. Поэтому семья в данном контексте предполагает наличие не только теплых чувств друг к другу, но и обязательной взаимной поддержки.

В Китае же семейные ценности формировались под влиянием конфуцианства. Здесь женщина традиционно рассматривалась как подчиненная фигура: сначала она зависела от отца, затем от мужа, а после его смерти – от старшего сына. Однако, несмотря на эту разницу, у русских и китайцев есть много общего в представлениях о семье.

Оба народа ценят патриархат, предусматривающий главенство мужчины, строгое разделение обязанностей, а также стремление к продолжению рода и многодетности. Семья и для китайцев, и для русских – культуры и общества. Все эти сходства, как отмечают исследователи, создают благоприятную почву для взаимопонимания между русскими женщинами и китайскими мужчинами. Соседство двух стран, а также исторически сложившиеся контакты только укрепляют это взаимное притяжение.

Мечта китайца

Китайские мужчины видят в русских женщинах идеал супруги по целому ряду причин. Во-первых, наши прекрасные соотечественницы традиционно считаются хорошими хозяйками, настоящими хранительницами домашнего очага. Они умеют готовить, создают уют, заботятся о близких. В то же время многие современные китаянки предпочитают карьеру и не уделяют должного внимания домашнему хозяйству.

Во-вторых, китайские мужчины восхищаются тем, что русские женщины ценят любовь и искренние чувства выше материальных благ. Чуть ли не легендарной в Китае считается история о женах декабристов, которые последовали за своими мужьями в ссылку. При этом многие мужчины Поднебесной уверены, что современные россиянки обладают такой же преданностью и самоотверженностью.

Ну и наконец — внешний вид. Белая кожа, голубые глаза, светлые волосы – эти черты русских женщин кажутся китайцам экзотическими и необычайно красивыми. В Поднебесной светлая кожа традиционно ассоциируется с благородством и утонченностью, поэтому чистокровных россиянок с их природной красотой воспринимают как настоящих королев.

Кроме того, как отмечает Анна Кузина в своей книге «Китай. Все тонкости», русские и китайцы одинаково консервативны и склонны к соблюдению традиций. Это делает их представления о семье и отношениях близкими, что облегчает взаимопонимание.

Взаимные предпочтения

Стоит отметить, что симпатия между русскими женщинами и китайскими мужчинами – в целом взаимна. Многие россиянки также находят китайских мужчин привлекательными. Они ценят их трудолюбие, ответственность и преданность семье. Кроме того, китайцы нередко готовы брать на себя все обязанности по обеспечению семьи. В Сети среди русских девушек в последнее время даже появился тренд на поиск китайских женихов. Тем более, что недавно КНР отменил виды для россиян. Правда, успокаивают специалисты, надеющихся “выскочить” за состоятельного китайца, а потом развестись, получив половину имущества, по местным законам реализовать подобную махинацию не выйдет. Ведь при разводе доли имущества супругам выделяются в соответствии с их вложениями.