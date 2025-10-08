Как отличить настоящего друга от приятеля

Есть три способа, чтобы проверить, дружит с тобой человек или нет. В частности существует специальный «тест на близость», рассказала «Газете.Ru» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Во-первых, понаблюдайте за поведением. Задайте себе конкретные вопросы: кто чаще инициирует общение, кто поддерживает вас в трудные моменты, чувствуете ли вы, что можете быть собой рядом с этим человеком. Ведение «эмоционального дневника» отношений на 2–4 недели помогает увидеть паттерны. Во-вторых, проверьте границы. Попробуйте поделиться чем-то личным — не критичным, но важным. И обратите внимание на реакцию: человек проявляет сочувствие и интерес или отшучивается, переводит тему, игнорирует? Реакция покажет уровень эмоциональной вовлеченности», — отметила психолог.

В-третьих, Крашкина посоветовала провести «тест на близость».