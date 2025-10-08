Названа самая популярная дата свадьбы в 2026 году

Самой популярной датой свадьбы в 2026 году в Москве стала 26.06.2026. Об этом сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Идет активный прием заявлений о заключении брака на 2026 год. В течение IV квартала будет открыт прием заявлений и на площадки проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья». Спрос на «красивые» даты для свадеб среди столичных молодоженов не падает. Самая востребованная дата — 26 июня, ее уже выбрали свыше 530 пар, — рассказала она.

Всего в столичные ЗАГСы поступило более двух тысяч заявлений на регистрацию брака на «красивые» даты 2026 года. Также очень популярны даты 6 июня и 8 августа, на них подано более 430 и 330 заявлений соответственно.

Наибольшее количество заявлений было зарегистрировано на июнь: шесть из десяти самых востребованных дат приходятся именно на этот месяц. Например, 20 июня выбрали свыше 280 пар, 27 июня — 190 пар, 16 июня — 169 пар, а 5 июня — более 150 пар.

Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно более 60 площадок, включая дворцы бракосочетания, музеи, станцию метро «Маяковская», усадьбы и рестораны. Определиться с местом можно с помощью сервиса «Наша свадьба». Заявление на регистрацию брака можно подать через портал государственных услуг или на сайте mos.ru, а также в дворцах бракосочетания. Государственная пошлина составляет 350 рублей, напоминает агентство городских новостей «Москва».

На федеральном уровне не предусмотрены выплаты к юбилеям свадеб, однако в ряде регионов страны действуют программы, направленные на поддержку пар, проживших в браке 50 и более лет.