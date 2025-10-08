Психолог объяснил тренд на королевское отношение к девушкам

В России набирает обороты новый тренд на королевское отношение к девушкам: тысячи лайков собирают в соцсетях видеоролики, где героини рассказывают, как их партнеры играют роль идеального джентльмена. Мужчины носят своих возлюбленных на руках через лужи, дарят большие букеты цветов и даже помогают завязать шнурки.

Такие ролики, как правило, сопровождаются хэштегом #princesstreatment и собирают огромное количество просмотров. Видеоблогеры уже начали делиться советами о том, как «правильно получать такое внимание. Подробнее — в материале MIR24.TV.

Любой поведенческий тренд является инструментом самовыражения, считает психолог Сергей Скуратовский. С другой стороны, за таким самовыражением зачастую стоит возможность оправдать определенный тип поведения.

«Если вы встретились с таким типом ухаживания, необходимо разобраться: про что идет речь? Про отношения, или про контент для отношений? — говорит собеседник MIR24.TV. — Тренды реагируют на культурные и социальные дефициты, надоевшие нарративы и вытесненные потребности. Возможно, образ женщины стал содержать в себе слишком много силы и независимости, поэтому многим захотелось уделить больше внимания своей уязвимости и спонтанности, а также побаловать своего внутреннего ребенка».

Отношение «как к принцессе, по мнению эксперта, важно для девочек от 3 до 6 лет. В этом возрасте у ребенка бурно развивается эмоциональная сфера: он требует много бережного внимания со стороны отца.

«Из этого возраста, скажем так, растут любовь или нелюбовь к своей внешности, а детский образ идеального принца позже трансформируется в чек-лист для партнера, — говорит Скуратовский. — Если в этом возрасте папа был рядом, если он был бережен, заботлив и дружелюбен — это прекрасная прививка от созависимых отношений. Поэтому, если молодая девушка в свое время не пережила этот этап взросления, то в свои «20+ она обратит внимание на этот тренд. И он ей обязательно «зайдет».

При этом Скуратовский подчеркивает: важно отличать поведенческий тренд в соцсетях от самой жизни.