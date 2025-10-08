Названы главные признаки того, что вы выбрали неподходящую профессию

О том, что вы выбрали неподходящую профессию, говорят пять ключевых признаков. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Бережной, бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, директор по развитию ООО «Вместе.ПРО».

«Первый — постоянное истощение и эмоциональное бессилие. Каждое действие требует колоссальных усилий, а после работы наступает полное опустошение. Это не лень, а сигнал нервной системы о несоответствии между вашей деятельностью и внутренними потребностями», — объяснил он.

Второй признак — ощущение бессмысленности и отсутствие воли к изменениям. Достигнутые цели не радуют, а рабочие дни кажутся пустой тратой сил. Это кризис, вызванный разрывом между работой и вашим внутренним «я». Любые изменения встречаются саботажем и нежеланием тратить энергию.

«Третий маркер — навязчивый внутренний критик и хронический стресс. Постоянные обвинения в свой адрес превращают любую задачу в угрозу, создавая напряжение, даже если внешне профессия выглядит благополучной. Внутренний критик каждый день находит новый повод для обвинений и самокопания. Внутренний диалог становится не источником новых инсайтов и точек роста, а топливом для стресса», — сказал эксперт.

Четвертый признак — бессонница и телесное напряжение.

«Тело не обманешь: тревожные пробуждения, зажатые плечи, головные боли — это психосоматическая реакция на неверный путь. Особенно показательно, если в выходные вы не отдыхаете, а лишь пытаетесь забыть о предстоящей неделе и подготовиться к новому циклу истощений и напряжений», — добавил психолог.

Пятый сигнал — отсутствие перспектив роста. Вы не видите, куда двигаться, потому что работа не раскрывает потенциал, не учит новому и не отвечает вашим ценностям. Застой возникает не из-за отсутствия возможностей, а потому что профессия внутренне чужда человеку.

«Помимо внутренних сигналов, о несовпадении с профессией могут говорить реакции на рабочем месте. Например, вы потеряли интерес к целям компании, они кажутся вам чужими. Коллеги и клиенты вызывают раздражение, а не желание помочь. В сложившейся ситуации можно задать себе вопросы: насколько вам близки и понятны цели компании? Чувствуете ли вы себя частью команды или испытываете отчуждение от коллег? Вдохновляют ли вас проекты развития — обучение, новые инициативы и инновации? И наконец, как вы реагируете на изменения: с интересом и азартом или с сопротивлением и раздражением? Ответы на эти вопросы помогут увидеть полную картину вашей профессиональной удовлетворенности», — рассказал эксперт.

Что делать дальше, когда осознание неподходящей профессии стало очевидным?

«Прежде всего, важно принять этот факт не как поражение, а как отправную точку для осмысленных изменений. Этот этап требует глубокого диалога с самим собой о драйверах жизни и профессии. Задайте себе ключевые вопросы: что на самом деле наполняет вашу жизнь смыслом и энергией? Какие занятия заставляют вас чувствовать полноту и радость? Какие профессии вызывают у вас интерес? Поиск ответов — это подготовка к изменениям в жизни», — добавил он.

Начните этот путь с небольших, но конкретных шагов.