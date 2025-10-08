В чем связь между походом на похороны и повышением либидо

Некоторые люди посещают траурные мероприятия ради сильных эмоций.

При этом в обществе такое поведение считается «не очень адекватным». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Юлия Куликова-Цай.

«Есть определённые искажения, которые называются танатофилия. Это проявление эмоций, которые реализовываются в сексуальном плане после посещения каких-то ритуальных событий. То есть посещение определённых событий поднимает либидо до такой степени, что возникает желание. Оно направлено на живого человека обычно. То есть это не некрофилия, ничего такого страшного, но есть свои особенности. Таким образом подливается масло в огонь в виде усиления эмоционального состояния. Под этим фоном эмоциональным химическим, который естественным образом возникает в организме при определённых обстоятельствах, человек себя реализует. Это считается не очень адекватным поведением, это отклонение».

Ранее Куликова-Цай сочла нормой плакать при прослушивании музыки. Из-за системы зеркальных нейронов человек считывает спектр эмоций, который передаёт артист во время выступления, пояснила она.