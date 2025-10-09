Надо ли лечить осеннюю хандру или «само пойдет»

Если вы чувствуете, что настроение и активность снизились, прислушайтесь к себе.

Солнечный день стремительно сокращается, с деревьев облетают листья, а вместе с тёплой погодой будто бы пропала наша продуктивность. Насколько нормальна осенняя хандра? Абсолютно нормальна! Это адекватная реакция организма на происходящее. Однако чтобы сезонная хандра не затянулась, уделите внимание своему психологическому состоянию.

Специалисты выделяют три основных фактора наступления хандры.

Похолодание. Летом достаточно надеть футболку, перекусить лёгким салатом и пойти гулять, а осенью приходится теплее одеваться, усиленно питаться и сидеть дома. Такая смена угнетает, и нам приходится адаптироваться.

Освещённость. Резкое сокращение часов света действует и на физическое, и на психологическое состояние.

Увеличение нагрузки. Лето - сезон отпусков и насыщенных выходных, а осенью начинаются занятия в школах, вузах, на многих производствах активизируются рабочие процессы. Начинается новый цикл активности, требующий больше сил.

Осенняя хандра свойственна всем людям. Её нужно отличать от осенней депрессии, или сезонного аффективного расстройства. Это заболевание необходимо диагностировать и лечить. А осеннюю хандру лечить не надо, к ней нужно адаптироваться.

«Должно быть светло, должно быть тепло, не стоит брать активные проекты. Не нужно резко менять жизнь. Пледик, сериальчик, кошка. Поставьте на паузу свою жизнь. Тут нужно благополучно пережить этот период. И тогда активизируемся. Главное — больше спите», — цитирует врача-психотерапевта Дмитрия Четверикова пресс-служба омского Минздрава.

Осеннюю хандру мы все переживаем по-разному, но оставаться в этом состоянии долго не стоит.