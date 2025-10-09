Бабкина посоветовала способ преодолеть осеннюю хандру

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о том, как справляется с осенней хандрой. Ее цитирует Общественная служба новостей.

По словам исполнительницы, отогнать негативные мысли ей помогает физическая активность.

«Я начинаю генеральную уборку, расставляю все по полочкам. И тогда кажется, что и в голове все становится на свои места. Вы знаете, я давно заметила, что в чистом доме куда быстрее гнетущие мысли исчезают, чем в хаосе», — отметила Бабкина.

Певица посоветовала всем, кто переживает непростой период, заняться домашними делами. Она указала на то, что простые бытовые задачи структурируют мысли и возвращают ясность и спокойствие.

