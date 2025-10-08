Нейробиологи поняли, чем отличается мозг неудачника
Социальная иерархия повсюду — от армии с ее жесткой вертикалью до бизнеса, где генеральный директор принимает важные решения. Бесконечное соревнование за статус присуще всему животному миру, где доминирующие особи получают более быстрый доступ к пище, приоритет в спаривании, крупные или лучшие территории.
Положение особи на социальной лестнице зависит от многих факторов, в числе которых — прошлые победы или поражения. Мозговые механизмы, стоящие за этой динамикой, изучили в Окинавском институте науки и технологий (OIST), результатами чего поделились в iScience.
«Можно подумать, что доминирование в животном мире зависит исключительно от физических качеств, таких как размер. А мы обнаружили, что, похоже, это выбор, основанный на предыдущем опыте. Нейронные цепи, задействованные в этих решениях, есть как у мышей, так и у людей — поэтому, вероятно, можно провести полезные параллели», — говорит профессор Джеффри Уикенс, руководитель Исследовательского подразделения нейробиологии в OIST и соавтор исследования.
Определение социальной иерархии у мышей
Эксперименты на определение социальной роли среди самцов мышей просты и наглядны. Грызунов запускают в узкую трубку с двух концов, там они противостоят друг другу какое-то время, в результате «омега» уступает «альфе». Путем многократных тестирований в течение нескольких дней исследователи выявили, какие мыши были доминирующими, а какие находились внизу социального порядка в своей клетке, основываясь на стабильных победах или поражениях в «трубочных» тестах.
Затем они составили пары мышей, где доминирующие мыши из разных клеток соревновались друг с другом, а подчиненные мыши — друг с другом. В зависимости от результатов этих соревнований социальный статус мышей в их домашних клетках менялся.
«Те, у кого есть опыт побед, становятся более доминирующими в будущих соревнованиях, а те, кто проигрывает, — менее доминирующими. В этом исследовании мы обнаружили, что "эффект проигравшего" можно объяснить активностью определенных мозговых клеток — холинергических интернейронов. Они связаны с эффектом победителя и проигравшего», — объясняет ведущий автор Мао-Тин Сюй.
Нейронаука поражения
Базальные ганглии — это область мозга, наиболее известная в контексте механизмов и лечения болезни Паркинсона. Но она также участвует в регуляции поведенческой гибкости — то есть влияет на адаптацию к конкретным ситуациям и решения, которые мы принимаем в разных условиях.
Базальные ганглии разделены на несколько компонентов, и внутри одного из них — дорсомедиального стриатума — есть вышеупомянутые холинергические интернейроны, которые ранее уже связывали с гибким принятием решений. Чтобы понять, как эти клетки участвуют в положении в социальной иерархии, исследователи избирательно удалили их у мышей и повторили тесты на доминирование.
Результат получен несколько неожиданный: пропал эффект проигравшего — снижение социального статуса на основе прошлого опыта поражений. Но в эффекте победителя никаких изменений не было — похоже, в этих социальных поведениях задействованы разные нейронные цепи. Эти результаты также дают основания полагать, что эффект победителя, вероятно, становится результатом обучения, основанным на вознаграждении, а эффект проигравшего, скорее всего, обусловлен принятием решений, когда животные сталкиваются с разными контекстами или окружением.
Социальная динамика человека
Хотя это исследование было ограничено самцами мышей, его результаты могут пролить свет на социальное поведение человека.
«Социальная динамика человека, очевидно, гораздо сложнее. Глава семьи может находиться внизу социальной иерархии на работе, и доминирующее поведение меняется в зависимости от ситуации. У нас немного доказательств, касающихся мозговых цепей, вовлеченных в такого рода гибкое социальное поведение у людей. Однако сходство в структуре мозга мышей и людей означает, что подобные исследования помогут в будущем лучше понять социальную динамику человека», — заключил Сюй.