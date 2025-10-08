Чем отличается мозг неудачника

Социальная иерархия повсюду — от армии с ее жесткой вертикалью до бизнеса, где генеральный директор принимает важные решения. Бесконечное соревнование за статус присуще всему животному миру, где доминирующие особи получают более быстрый доступ к пище, приоритет в спаривании, крупные или лучшие территории.

© Телеканал «Наука»

Положение особи на социальной лестнице зависит от многих факторов, в числе которых — прошлые победы или поражения. Мозговые механизмы, стоящие за этой динамикой, изучили в Окинавском институте науки и технологий (OIST), результатами чего поделились в iScience.

«Можно подумать, что доминирование в животном мире зависит исключительно от физических качеств, таких как размер. А мы обнаружили, что, похоже, это выбор, основанный на предыдущем опыте. Нейронные цепи, задействованные в этих решениях, есть как у мышей, так и у людей — поэтому, вероятно, можно провести полезные параллели», — говорит профессор Джеффри Уикенс, руководитель Исследовательского подразделения нейробиологии в OIST и соавтор исследования.

Определение социальной иерархии у мышей

Эксперименты на определение социальной роли среди самцов мышей просты и наглядны. Грызунов запускают в узкую трубку с двух концов, там они противостоят друг другу какое-то время, в результате «омега» уступает «альфе». Путем многократных тестирований в течение нескольких дней исследователи выявили, какие мыши были доминирующими, а какие находились внизу социального порядка в своей клетке, основываясь на стабильных победах или поражениях в «трубочных» тестах.

Затем они составили пары мышей, где доминирующие мыши из разных клеток соревновались друг с другом, а подчиненные мыши — друг с другом. В зависимости от результатов этих соревнований социальный статус мышей в их домашних клетках менялся.

«Те, у кого есть опыт побед, становятся более доминирующими в будущих соревнованиях, а те, кто проигрывает, — менее доминирующими. В этом исследовании мы обнаружили, что "эффект проигравшего" можно объяснить активностью определенных мозговых клеток — холинергических интернейронов. Они связаны с эффектом победителя и проигравшего», — объясняет ведущий автор Мао-Тин Сюй.

Нейронаука поражения

Базальные ганглии — это область мозга, наиболее известная в контексте механизмов и лечения болезни Паркинсона. Но она также участвует в регуляции поведенческой гибкости — то есть влияет на адаптацию к конкретным ситуациям и решения, которые мы принимаем в разных условиях.

Базальные ганглии разделены на несколько компонентов, и внутри одного из них — дорсомедиального стриатума — есть вышеупомянутые холинергические интернейроны, которые ранее уже связывали с гибким принятием решений. Чтобы понять, как эти клетки участвуют в положении в социальной иерархии, исследователи избирательно удалили их у мышей и повторили тесты на доминирование.

Результат получен несколько неожиданный: пропал эффект проигравшего — снижение социального статуса на основе прошлого опыта поражений. Но в эффекте победителя никаких изменений не было — похоже, в этих социальных поведениях задействованы разные нейронные цепи. Эти результаты также дают основания полагать, что эффект победителя, вероятно, становится результатом обучения, основанным на вознаграждении, а эффект проигравшего, скорее всего, обусловлен принятием решений, когда животные сталкиваются с разными контекстами или окружением.

Социальная динамика человека

Хотя это исследование было ограничено самцами мышей, его результаты могут пролить свет на социальное поведение человека.