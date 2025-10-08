Психолог объяснила, как интернет меняет наш мозг

Замечали ли вы, что во время чтения книги иногда хочется отвлечься на смартфон? И это не просто так: Всемирная Паутина действительно перестраивает наш мозг. Как это происходит - рассказала Екатерина Красникова, бизнес-психолог и консультант топ-менеджеров.

По мнению Николаса Карра, автора книги «Пустышка. Что интернет делает с нашими мозгами», Сеть может менять наш мозг. И связано это с нейропластичностью.

Учёные довольно долго считали, что мозг взрослого человека остаётся неизменным. Но позже стало известно, что это не так: каждое наше действие и каждая мысль ослабляет одни нейронные связи и укрепляет другие.

Представьте, что мозг - это густой лес. Во время обучения в нём сначала прокладывается едва заметная тропинка, но с каждым повторением она расширяется и превращается сначала в дорогу, а затем в шоссе.

Интернет же заставляет нас прокладывать таким образом не глубокие, а короткие тропы. В результате мыслить мы начинаем поверхностно.

В современном мире становится всё сложнее удерживать концентрацию длительное время из-за трёх вещей. Это постоянное прерывание, когнитивная перегрузка и аутсорсинг памяти. В результате мы рискуем превратиться в людей, у которых информации в долговременной памяти почти никакой нет. Это влияет на наличие глубоких знаний о чём-то, мудрости, способности к анализу.

Тревожнее всего то, что мозг меняется не временно, а органически. То есть его структура у современного интернет-пользователя отличается от структуры у человека, который жил в эпоху книг.

Помочь справиться с этим может время вне Сети. Почитайте бумажную книгу в тишине, просто посидите и подумайте, погуляйте без музыки или подкаста в ушах.

