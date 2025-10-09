Россияне нашли неожиданного помощника в любовных делах

Советы о свиданиях россияне теперь спрашивают не только у друзей: 70% мужчин и 59% женщин готовы обратиться к нейросети, чтобы разобраться в чувствах или поведении партнера. Для одних это быстрый способ понять, как действовать, для других — возможность проговорить то, о чем не хочется рассказывать близким.

Это показало исследование дейтинг-сервиса Mamba, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Мужчины быстрее приняли искусственный интеллект как помощника в любви: 42% уже советуются с ним перед свиданиями или при общении, еще 34% планируют начать. Среди женщин таких меньше — 24% уже используют искусственный интеллект, но 54% готовы попробовать.

Больше половины мужчин (56%) объясняют, что ценят скорость и прямоту — алгоритм помогает разобраться без долгих разговоров. Женщины чаще используют алгоритм, чтобы понять себя — 44% говорят, что хотят взглянуть на ситуацию со стороны и оценить свои реакции.

84% мужчин и 74% женщин признаются, что им комфортно обсуждать с нейросетью конфликты, ревность и кризисы. 37% мужчин и 54% женщин открыто описывают свои чувства, а каждый третий показывает переписки, чтобы посмотреть на себя со стороны.

Почти пятая часть мужчин (19%) и 15% женщин готовы обсуждать с машиной интимные страхи и фантазии. Там можно быть собой — без напряжения, без роли «сильного» и без страха показаться уязвимым.

ИИ становится участником анализа отношений. Если нейросеть указывает на тревожные сигналы, 55% мужчин и 39% женщин прислушиваются, а еще 28% мужчин проверяют факты. Женщины осторожнее, но внимательнее: они чаще воспринимают советы как повод подумать, а не как готовое решение.

45% мужчин и 39% женщин признались, что чувствуют от ИИ больше поддержки, чем от друзей. Он не спорит, не осуждает и помогает взглянуть на ситуацию трезво — иногда именно этого и не хватает в реальном разговоре.