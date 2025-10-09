Названы российские города с самыми щедрыми мужчинами. Результат исследования приложения для знакомств Kiss попал в распоряжение «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Выяснилось, что в среднем россиянин тратит на первое свидание 2500 рублей. Самые щедрые мужчины живут в Новосибирске — их траты на романтическую встречу составили 3500 рублей. В то же время москвичи закладывают на свидание 3500 рублей, жители Казани — 3200 рублей, а Самары — 2900 рублей.

Замыкают пятерку лидеров петербуржцы с суммой в 2700 рублей. Россияне из Нижнего Новгорода же готовы потратить 2500 рублей, мужчины из Ростова-на-Дону — 2200 рублей, из Красноярска — 1900 рублей, а из Екатеринбурга — 1400 рублей. Меньше всего тратят на женщин краснодарцы — 1100 рублей.

В мае россиянки назвали желанные подарки от возлюбленных после ссоры.