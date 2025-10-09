Что такое позитивное мышление и как оно помогает в жизни

Эксперт отмечает, что способность замечать хорошее и не концентрироваться только на плохом появляется в результате тренировок. Люди, которые мыслят более позитивно, чаще получают поддержку.

Психолог Ирина Бенетт заявила, что состояние здоровья и настроение не в последнюю очередь зависят от способности и желания фокусироваться на положительных моментах жизни. Это не значит, что нужно игнорировать любые проблемы. Но эксперт советует видеть светлые стороны даже в сложных ситуациях.

В беседе с корреспондентом Pravda.Ru Бенетт назвала позитивным мышлением способность замечать хорошие моменты вопреки трудностям. В качестве рабочей методики она советует каждый день подмечать несколько событий, которые вызывают позитивные эмоции. Тогда со временем мозг начнет подмечать больше позитива.

«Люди с негативным мышлением часто остаются в изоляции, а те, кто умеет радоваться жизни, привлекают внимание и поддержку», — говорит психолог.

