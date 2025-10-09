Эксперт перечислил психологические ловушки предновогоднего шопинга

Перед предновогодним шопингом необходимо составить финансовый план. Об этом «Газете.Ru» рассказала практикующий психолог, кандидат психологических наук, консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная.

«Одна из самых распространенных психологических ловушек – отсутствие финансового плана. Если человек не определил заранее список подарков, не распределил бюджет и не обозначил приоритеты, его желание порадовать близких может обернуться перерасходом. Стремление подарить «что-то особенное» превращается в гонку за идеалом, где границы разумного стираются под давлением эмоций», — заявила эксперт.

Бережная отметила, что еще одна ловушка связана с компенсаторным поведением.

«Год был тяжелым – наполненным стрессами, разочарованиями, усталостью. И вот наступает момент, когда хочется «заслужить» праздник, вознаградить себя и близких за все пережитое. В этом стремлении создать атмосферу роскоши и изобилия кроется опасность: человек начинает тратить не столько на подарки, сколько на иллюзию счастья, пытаясь заглушить прошлые трудности внешним блеском», — объяснила психолог.

Врач рассказала, что особенно уязвимыми в этот период оказываются родители. По ее словам, желание защитить ребенка от разочарований, подарить ему максимум радости и волшебства часто приводит к тому, что взрослые идут на неоправданные траты.

«Совместный шопинг с ребенком усиливает эффект: сложно отказать, глядя ему в глаза, полные ожидания, особенно когда речь идет о самом волшебном времени года. Но за этой добротой может скрываться не столько забота о ребенке, сколько попытка реализовать собственные нереализованные детские мечты – что, в свою очередь, тоже ведет к перерасходу», — отметила эксперт.

Психолог обратила внимание, что часто люди тратят деньги из-за социального давления.

«Желание показать, что у тебя «все хорошо», что ты щедр, успешен и умеешь создавать атмосферу, заставляет тратить деньги не на то, что действительно важно, а на то, что произведет впечатление. Подарки выбираются не по смыслу, а по упаковке, интерьер украшается для фото, а новогодний ужин планируется так, будто его будут судить миллионы подписчиков. В этом стремлении «доказать» что-то миру легко потерять себя и свое реальное финансовое положение», — заявила Бережная.

Чтобы не скатиться от эйфории к банкротству, она рекомендовала сохранять осознанность даже в разгар праздничной суеты. Бережная призвала планировать, вести честный диалог с собой о возможностях и приоритетах, а также отказаться от сравнения с другими.