Как защитить себя от финансового выгорания в праздники

Анализ ожиданий от праздника поможет защитить себя от финансового выгорания — состояния, при котором человек, внутренне сгорая от желания создать идеальное событие, в итоге сталкивается с разочарованием и опустошением. Об этом «Газете.Ru» рассказал практикующий психолог, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО» Дмитрий Чернышов.

«Суть синдрома заключается в завышенных ожиданиях и подсознательной надежде на то, что финансовые траты вернутся бурей положительных эмоций. Но когда нет ожидаемой обратной реакции, на смену эйфории приходит чувство пустоты, а за ним и осознание напрасно потраченных денег. Чтобы защитить себя, важно начать с внутренней работы, признать и проанализировать свои собственные ожидания от праздника», — заявил эксперт.

Чернышов рассказал, что следующий шаг — понимание того, какие поступки и реакции ожидаются от близких людей.

«Зачастую корень разочарований кроется в том, что мы наделяем других способностью читать наши мысли, не удосужившись поговорить с ними. Крайне важно обсудить с семьей и друзьями организацию праздника, включая бюджет и формат подарков», — пояснил психолог.

Эксперт посоветовал особое внимание уделить планированию длинных новогодних каникул, так как непрерывное двухнедельное совместное пребывание может стать серьезным испытанием.

«Необходимо выстроить план выходных дней так, чтобы у каждого была возможность побыть наедине с собой, восстановить психологические силы, а также качественно провести время вместе. Здоровый баланс между «я» и «мы» является залогом гармоничных отношений. Кроме того, было бы полезно открыто выяснить, каких эмоциональных и финансовых ожиданий придерживаются ваши близкие в отношении вас», — заявил Чернышов.

Психолог отметил, что открытый диалог, взаимные уступки и совместный поиск компромиссов позволят встретить Новый год без груза разочарований и долгов.