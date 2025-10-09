Быть нужным людям каждый день: история почтальона из Арташата

День почты отмечают сегодня во всем мире. Поздравления с профессиональным праздником принимает и 70-летний Сурик Худоян из армянского села Беркануш. Каждое его утро начинается с почтового отделения. Там Сурик берет сумку с газетами, письмами и счетами и едет в путь, знакомый до последней ямки на дороге. Местные жители по-родному называют его дедушка Сурик. Он не ездит на машине и не пользуется скутером. Всегда выбирает велосипед. По образованию Сурик — техник. Раньше работал в Центре по противоградовым установкам. На почту пришел временно подменить другого работника. Но случайная подработка оказалась делом всей жизни. Увидев его преданность, в отделении решили: такого сотрудника отпускать нельзя. С одним из самых пожилых почтальонов республики познакомилась корреспондент «МИР 24 Лилит Мадунц.