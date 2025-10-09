Ученые оценили навыки людей оценивать свои возможности

Покойный психолог Дэниел Канеман однажды сказал, что если бы он мог взмахнуть волшебной палочкой и избавиться от любых предубеждений, он бы выбрал самоуверенность. Новое исследование, опубликованное в журнале Psychological Science показывает, что эта черта остается с людьми даже в областях, где ее проявление логически не оправдано.

© Телеканал «Наука»

Ученые изучили участников шахматных турниров, где условия для всех одинаковы и ошибки легко выявляются.

«Мы измеряли чрезмерную уверенность в среде, где игроки регулярно получают точные данные о своих навыках. В таких условиях нет причин для переоценки своих способностей, кроме как искреннего оптимизма», — пояснил Патрик Хек, ведущий автор исследования.

Как измеряли уверенность

Исследователи опросили около 3000 шахматистов из трех турниров и попросили их оценить собственный уровень мастерства. Эти самооценки сравнили с рейтингом Эло, который объективно измеряет силу игрока на основе результатов партий.

Результаты показали: менее опытные игроки с низким рейтингом Эло сильно переоценивали свои способности, иногда до 89 очков Эло. Для сравнения, эта разница статистически предсказывает победу более сильного игрока.

«Если бы мне противостоял кто-то на 89 очков выше меня, я бы не был рад матчу», — сказал Хек.

Опытные игроки точнее оценивали себя, поскольку они лучше понимали, что знают и чего не знают. Эти наблюдения иллюстрируют эффект Даннинга–Крюгера, описанный в 1999 году

Эта психологическая закономерность говорит о том, что люди с низким уровнем навыков в какой-то области часто переоценивают свои способности, потому что им просто не хватает знаний, чтобы понять, чего они не знают. То есть они не осознают свои пробелы и думают, что умеют больше, чем на самом деле.

«Тем, кому не хватает опыта, не хватает и навыков, чтобы распознать свой недостаток», — объяснил Дэвид Даннинг, один из исследователей.

Пузырь новичка и «неопознанные неизвестные»

Даннинг и Кармен Санчес предложили гипотезу «пузыря новичка». Согласно ей, у людей с минимальными знаниями чрезмерная самоуверенность почти не проявляется. Но после первых шагов в обучении уверенность может расти быстрее навыков, пока они не сравняются, а затем стабилизироваться.

В шахматах это означает, что начинающий игрок, освоив несколько базовых тактик, может быть удивительно уверенным, несмотря на малый общий опыт. Опытные игроки, напротив, сталкиваются с меньшим количеством «неизвестных неизвестных» и оценивают свои возможности более реалистично.

Практическое значение самоуверенности

Санчес подчеркнула, что чрезмерная уверенность может быть опасной не только в шахматах. В медицине или финансах ошибки из-за переоценки своих возможностей могут стоить жизни или больших денег.

«Молодой врач или ординатор, если чего-то не знает, спросит совета. Опытный врач точно знает ответ», — сказала она.

«Чрезмерная самоуверенность может быть ключевой частью нашего опыта», — отмечает Хек.

«Уверенность — это хорошо, но ее нужно регулировать, чтобы она не превратилась в опасную чрезмерную самоуверенность. Избавиться от нее невозможно, но ее можно контролировать», — добавил Даннинг.

Что нам это дает

Даже в среде, где результаты легко проверяются, самоуверенность проявляется. Основной урок исследования: важно регулярно сравнивать свои оценки с объективными показателями, признавать пробелы в знаниях и не полагаться исключительно на субъективное чувство компетентности.

Исследования шахматистов показывают, что переоценка своих возможностей — не просто психологический феномен, а закономерность, тесно связанная с уровнем опыта и знанием «неизвестных неизвестных».