Психолог объяснил, как бороться с излишней эмоциональностью

Если в течение дня негативные эмоции проявляются свыше пяти раз, это повод начать работать над снижением эмоциональности, сказал НСН Павел Жавнеров.

Склонность женщин к тревожности и депрессиям объясняется их более высокой эмоциональностью, справиться с психологическими проблемами поможет ежедневный самоконтроль. Об этом НСН рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Женщины вдвое чаще страдают от депрессии, чем мужчины. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications. Ученые выяснили, что у женщин 16 генетических комбинаций, которые влияют на риск развития депрессии, в то время как у мужчин только 8. Кроме того, женщины чаще поправляются или экстремально худеют из-за психических заболеваний, что приводит к большим проблемам со здоровьем. Жавнеров отметил, что это объясняется более высокой эмоциональностью женщин и что чаще всего врачи связывают с тревожностью и депрессиями физические заболевания.

«Из-за того, что у женщин изначально более высокая эмоциональность, они больше подвержены любым эмоциональным проблемам: тревожности, депрессиям. Женщины находятся в зоне риска. Отмечу, что никакие анализы не смогут выявить психологические проблемы. Даже если человек придет, сдаст анализы и увидит какие-то проблемы, связанные с эмоциональными перегрузками, в первую очередь у него будут искать физическую болезнь, найдут, например, остеохондроз, еще какие-то проблемы, которые сегодня есть у большинства людей, и свяжут их с этой симптоматикой», — сказал Жавнеров.

Собеседник НСН также объяснил, как вести самоконтроль эмоциональности.

«Нужно ориентироваться на свою ежедневность и понимать, что любой уровень эмоциональности и тревожности человека зависит от того, как часто у него возникают эмоции в течение одного дня. Пользуясь кликером или ставя палочки в заметках в телефоне, можно понять, сколько раз в течение дня возникли негативные эмоции. Всего их шесть — тревога, злость, раздражение, обида, стыд, чувство вины. Если таких эмоций больше пяти в день, следует начать работать над снижением своей эмоциональности. Если же к ним подключаются еще и физические проявления (дергаются мышцы, что-то сдавливает, напрягается голова, учащается пульс, возникают проблемы с сердцем, кружится голова, дыхание становится поверхностным), это говорит о том, что нервная система уже расшатана, уже точно стоит вовсю работать над снижением эмоциональности», — подытожил он.

