Стало известно, что мешает работать в офисе

Главной причиной стресса на работе для россиян оказался шум в офисе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаниями «Рокфон» и Alter (есть у «Газеты.Ru»).

© globallookpress

Больше всего опрошенным мешают сосредоточиться разговоры и звонки коллег вокруг (26%).

Респондентов также раздражают общий фоновый шум (22%) и температурный дискомфорт (18%) в офисе. Среди других стрессовых факторов — совещания (12%), нехватка свежего воздуха (12%) и шум офисной техники (10%). Рост числа коворкингов и опен-спейсов усиливает проблему фонового шума, отметили опрошенные.

«Шум может негативно влиять на эмоциональное состояние человека и его когнитивные способности. Когда вокруг постоянно шумно, нервная система все время находится в напряжении, что приводит к усилению раздражительности, усталости, снижению концентрации внимания, ухудшению памяти и продуктивности. Длительное воздействие шума увеличивает уровень гормонов стресса, и это может отражаться даже на физическом здоровье, повышая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений в работе нервной системы», — отметила клинический психолог, специалист сервиса Alter Маргарита Прошина.

В опросе приняли участие 1,7 тыс. россиян.