Психиатр назвал «тревожный звоночек»

Каждый человек время от времени испытывает беспокойство перед важными событиями, переживает за близких или волнуется из-за предстоящих задач. Это своего рода «сигнализация», которая помогает мобилизовать силы. Но где проходит грань между естественной, здоровой тревогой, защитным механизмом и патологическим тревожным расстройством, требующим профессиональной помощи? Об этом «Газете.Ru» рассказала Алина Попович, врач-психиатр, психотерапевт Санкт-Петербургской психиатрической больницы №1 им. Кащенко, член Российского общества психиатров.

«Нормальная» тревога — это естественная реакция на стресс, неопределенность, опасность. Она возникает в конкретных ситуациях: например, человек волнуется перед собеседованием — у него учащается пульс. Как только эмоциональный фон выровняется, симптомы тревоги исчезнут», — объяснила она.

У тревожных расстройств механизм как будто «сломан» — тревога может возникать без очевидных причин, она несоразмерна ситуации и не проходит, когда стрессовая ситуация устранена. В тяжелых случаях это может привести к «избегающему» поведению, снизить качество жизни.

«Человек замечает, что каждый день у него есть какие-то тревожные мысли, притом что объективных причин для них у него нет. Но он постоянно ждет «плохих» новостей, проверяет здоровье, боится звонков, новых встреч, не может расслабиться. В итоге он постоянно чувствует себя уставшим, плохо спит, не может нормально работать, порой даже боится выходить из дома. Все это говорит о том, что тревога стала хронической, то есть присутствует почти постоянно, а не только в конкретных стрессовых ситуациях», — рассказала врач.

При этом тревожные расстройства влияют не только на сознание человека, но и на его здоровье, физическое состояние. Среди частых симптомов учащенное сердцебиение, скачки давления, одышка, ощущение, что в горле стоит «комок». Человека может бросать в дрожь, усиливается потоотделение, возникают проблемы с ЖКТ, головные боли, головокружения. Эти симптомы часто путают с соматическими болезнями, поэтому тревожность диагностируют не сразу.

«Диагностика затруднена, поскольку объективных биомаркеров не существует. Диагноз основывается на симптомах, которые должны присутствовать не менее шести месяцев или дольше, чем можно было бы ожидать в конкретной ситуации, и снижать социальное функционирование. Кроме того врачи используют ряд опросников, например, шкала тревоги Бека, шкала самооценки тревожности Цунга, шкала тревоги Тейлора и другие», — рассказала психиатр.

Если тревога возникает «на пустом месте», становится навязчивой, доходит до панических атак и сильно мешает жить на протяжении длительного времени — это повод обратиться к врачу. Затягивать не стоит, потому что последствия могут быть очень серьезными. Отсутствие лечения ведет к хроническому истощению, депрессии и усилению соматических проблем и социальной изоляции, резюмировала эксперт.