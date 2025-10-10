У мужчин изменилось отношение к психологам

Мужчины стали чаще обращаться к психологам, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервисов онлайн-психотерапии. Правда, женщины все равно пока составляют ядро их аудитории.

Как отмечают эксперты, решиться пойти к психологу — это большой шаг, но для мужчин этот шаг делается с утяжелителями на ногах. Во многом дело в социокультурных установках с детства о том, каким ты должен быть, чтобы стать «настоящим мужчиной». Из-за этого в зрелом возрасте о проблемах труднее говорить открыто и тем более обращаться за помощью.

К счастью, ситуация меняется. Сейчас для многих мужчин психолог — это рутина или, как говорит старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко, вынужденная гигиена. Для него психолог уже последние 15 лет — необходимость, обусловленная профессией:

«Это важно, потому что в моей профессии я вынужден иметь дело с большим количеством стресса. Как любой юрист, который специализируется на судах и конфликтах, я получаю большую дозу негатива, и это часть моей профессии, от моих клиентов и от оппонентов. Без помощи профессионала, на мой взгляд, очень тяжело с этим справляться. Негативные эмоции, которые неизбежно сопровождают такую работу, если с ними не работать, рано или поздно отразятся на твоей, уже нерабочей, личной жизни, могут отразиться и на здоровье. Работа белых воротничков, независимо от того, в какой сфере они заняты, это могут быть финансы, производство, продажи, юриспруденция, все, что угодно, сопровождается стрессом. И бизнес вообще достаточно эмоционально заряженная и выматывающая среда. Помощь психолога это must сейчас, вынужденная гигиена», — Алексей Карпенко, адвокат, старший партнер компании Forward Legal.

По данным сервиса T-Pay, проанализировавшего платежи на восьми онлайн-сервисах психотерапии, выросло количество пользователей-мужчин старше 50 лет. А среди клиентов-зумеров примерно поровну мужчин и женщин, говорит психолог, коуч, бизнес-консультант Григорий Крамской. Он видит еще один тренд: раньше мужчины приходили к психологу с расчетом на быстрый результат, сейчас же многие настроены на работу вдолгую.

«Набор обращений остается классическим. На первых местах — рабочие и семейные вопросы, но добавляется работа с терапией. Готовых уходить в длинную, глубокую терапию своей личности больше. Добавляются запросы по работе с построением личной стратегии. Это достаточно новый запрос, он присутствует последние 10-15 лет, не больше, и активно растет. Плюс появляется запрос по работе с ПТСР — посттравматическим стрессовым расстройством», — Григорий Крамской, психолог, коуч, бизнес-консультант

Как говорят собеседники Бизнес ФМ, ключевой вопрос в изменении подхода: если ты осознал, что нужна профессиональная помощь, и обращаешься за ней, это значит, что ты проявил силу, а не слабость. А фраза «само пройдет» работает далеко не всегда.