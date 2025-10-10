Парам подсказали необычный способ заниматься сексом

Специалист по сексу и отношениям Аннабель Найт прокомментировала обсуждаемый в социальных сетях необычный способ заниматься сексом. Ее мнение опубликовало издание Metro.

Эксперт отреагировала на ставший вирусным пост пользовательницы форума Reddit, которая рассказала, что ей нравится засыпать с пенисом своего партнера во рту. По словам Найт, такой вид близости называется «подогреванием члена». Его смысл заключается в том, что после проникновения ни один из партнеров не совершает никаких действий.

«Это не просто половой акт или прелюдия, и это не временная пауза перед возобновлением секса. На самом деле это близость, комфорт и эмоциональная связь», — объяснила она.

Найт отметила, что для женщины такая форма близости создает ощущение безопасности и эмоциональной связи с партнером. Мужчины же, по ее словам, чувствуют умиротворение и расслабление.

«Физическое тепло и мягкость дают комфорт и спокойствие, без обычных ожиданий секса или кульминации», — заключила специалист.

