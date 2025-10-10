Ученые выяснили, как просмотр вдохновляющих видео влияет на стресс

Пятиминутный видеоролик с мотивирующей историей может уменьшить стресс почти так же эффективно, как полноценная медитация, показало исследование Американской психологической ассоциации (APA). Работа опубликована в журнале Psychology of Popular Media.

Стресс как повседневность

По данным APA, люди стали чаще испытывать тревогу и напряжение, чем в предыдущие годы. Особенно это касается людей от 18 до 44 лет: большинство из них ежедневно ощущают умеренный или сильный стресс. При этом многие признаются, что слишком заняты, чтобы регулярно практиковать привычные способы релаксации, такие как физические упражнения, дыхательные практики или медитацию.

«Мы обнаружили, что даже несколько минут просмотра контента, вселяющего надежду, могут снизить уровень стресса. Это короткий и простой способ восстановиться, который может реально помочь людям справляться с ежедневными трудностями», — говорит ведущий автор исследования, профессор коммуникации Робин Наби.

Эксперимент с видео и медитацией

Ученые провели четырехнедельное исследование с участием более 1 000 взрослых в период между Днем благодарения и Рождеством, когда стресс особенно высок. В исследовании участвовали взрослые разного возраста и пола, большинство из которых ежедневно использовали интернет и социальные сети.

По словам исследователей, такой подход позволяет измерить влияние медиаконтента на эмоциональное состояние отдельно от других факторов, включая физическую активность и привычные техники релаксации

Участников случайным образом распределили по пяти группам. Первая группа ежедневно получала короткие вдохновляющие видео — истории о людях, которые справлялись с трудностями или совершали добрые поступки. Вторая группа смотрела комедийные ролики. Третья занималась медитацией с инструктором, четвертая просто листала соцсети, а пятая контрольная группа не выполняла никаких специальных действий. Все занятия длились примерно пять минут в день. Вдохновляющий контент подбирали специально: ролики длились около пяти минут, были позитивными, но реалистичными, без чрезмерной идеализации. Эксперимент контролировался по времени суток, чтобы исключить влияние усталости, и участники не знали заранее, к какой группе они попадут.

После каждого занятия участники отвечали на вопросы о своем эмоциональном состоянии, а исследователи фиксировали изменения уровня стресса. Повторная оценка проводилась на следующей неделе и через десять дней после завершения вмешательства.

Результаты показали, что участники, смотревшие вдохновляющие видео или занимавшиеся медитацией, чувствовали больше надежды и меньше стресса, в отличие от контрольной группы. Эффект сохранялся до десяти дней после завершения эксперимента. Комедийные видео вызывали смех и улучшали настроение, но не снижали стресс долговременно.

«Ключевой фактор — надежда, — объясняет Наби. — Когда люди видят, как другие преодолевают трудности, это пробуждает веру в собственные силы. Ощущение возможностей помогает противостоять стрессу».

Практическое применение

По мнению ученых, короткие вдохновляющие видео могут стать доступным инструментом для снижения стресса в периоды повышенной нагрузки, например в праздники или перед важными событиями. Это особенно актуально для людей, которым сложно регулярно практиковать медитацию или другие традиционные методы.