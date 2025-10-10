Почему люди боятся темноты и как с этим справиться

Страх темноты - один из самых древних и распространенных. Его испытывают и дети, и взрослые, хотя причины у всех разные. Психологи называют это состояние никтофобией - иррациональным страхом темноты или плохо освещенных мест.

© Российская Газета

В детстве страх темноты часто подпитывается богатым воображением и неспособностью четко разграничить фантазии и реальность. Дети могут бояться монстров под кроватью или в шкафу. Незнание того, что происходит вокруг, также усиливает страх. Если этот страх не был преодолен в детстве, то он может сохраниться и во взрослом возрасте, будучи связан с неосознанными детскими страхами, тревожными расстройствами или пережитым в темноте травмирующим опытом.

Темнота лишает нас визуальной информации, необходимой для ориентации и оценки потенциальных угроз.

Мы теряем контроль над ситуацией, не можем видеть, что происходит вокруг, и чувствуем себя более уязвимыми. Эта неопределенность способствует чувству тревоги, так как мы склонны заполнять пробелы негативными сценариями.

В незнакомом месте в темноте легко заблудиться, что еще больше усиливает чувство беспомощности.

В темноте наше восприятие искажается: звуки кажутся громче, тени - зловещими. Это создает ложное ощущение опасности. Мы также проецируем свои собственные страхи и тревоги на темноту. Уязвимость, которую мы ощущаем в темноте, делает нас более восприимчивыми к чувству опасности. Кроме того, культурные образы, часто представляющие темноту, как место, где таятся злые силы, формируют наше восприятие.

В древние времена темнота действительно представляла серьезную угрозу из-за активности ночных хищников. Люди были уязвимы для нападения. Темнота ограничивала возможности добывать пищу и строить укрытия. Страх темноты был адаптивным механизмом, заставлявшим древних людей быть более бдительными и, следовательно, выживать. Этот инстинктивный страх мог укорениться в нашей генетической памяти.

Что такое никтофобия (страх темноты)

Никтофобия - это иррациональный и сильный страх темноты или ночи.

Важно отличать временное беспокойство в темноте от фобии: фобия - это постоянное, подавляющее чувство угрозы, значительно влияющее на повседневную жизнь.

Проявления никтофобии могут включать тревожность, учащенное сердцебиение, бессонницу, как у детей, так и у взрослых.

Синонимы никтофобии - ахлуофобия и скотофобия.

Никтофобия встречается у 8-10 процентов населения из-за сочетания следующих факторов: детские переживания, генетическая предрасположенность и влияние культурных мифов о темноте.

Почему люди боятся темноты

Люди боятся темноты из-за:

отсутствия визуальных ориентиров. Мозг не видит границ и интерпретирует это как потенциальную опасность;

эволюционной памяти. Наши предки в темноте прятались от хищников.

опыта детства. Пугающие сказки, истории и наказания в темноте.

травматических событий. Ассоциация темноты с болью, страхом, одиночеством.

биохимических факторов. Низкий уровень серотонина и мелатонина усиливает тревогу.

влияния воспитания. Родители, боящиеся темноты, передают этот страх детям.

тревожных расстройств. Страх темноты часто является симптомом тревожных расстройств, поскольку она усиливает неопределенность, сенсорную чувствительность и склонность к преувеличение негативных последствий события или ситуации, ожидание худшего сценария.

Почему дети боятся темноты

Дети боятся темноты по следующим причинам:

Развитое воображение. В своих фантазиях они воспринимают тени как монстров.

Недостаток чувства безопасности. Дети часто чувствуют себя одиноко без родителей.

Ошибок взрослых. Запугивание или насмешки усиливают страх.

Влияния СМИ. Телевизор, гаджеты, страшные истории провоцируют страхи.

Комментарий

Светлана Ященко, психолог:

"У детей страх темноты часто становится проекцией страха смерти - страхом исчезновения, одиночества, разлуки с родителями. Иногда он связан с наказанием или агрессивным родительским образом. Поэтому, если ребенок боится темноты, важно не смеяться над ним, а мягко поговорить о его чувствах и дать уверенность: он жив, любим и в безопасности. У подростков страх темноты может быть связан с другой темой - сексуальностью. Когда ребенок слышит за закрытой дверью непонятные звуки и не знает, что это, воображение дорисовывает пугающие картины. Здесь помогает откровенный разговор и адекватное половое просвещение".

Как родители могут помочь

Родительская поддержка играет ключевую роль в преодолении детского страха темноты. Использование ночника или мягкого света помогает создать более комфортную и менее пугающую обстановку. Открытые и доверительные разговоры о страхах позволяют ребенку выразить свои чувства и понять, что его слышат и поддерживают. Создание спокойных и предсказуемых вечерних ритуалов, таких как чтение сказок или прослушивание колыбельных, помогает ребенку расслабиться и почувствовать себя в безопасности.

Для преодоления страха у детей можно использовать игру в "свет и тень".

Вот несколько вариантов этой игры:

Театр теней. С помощью фонарика или лампы направьте свет на стену и покажите ребенку, как его руки или предметы создают тени. Можно придумывать истории и разыгрывать целые представления с помощью теней животных, людей или сказочных персонажей.

Поиск предметов в темноте. Сначала в светлой комнате покажите ребенку какой-то предмет, а затем выключите свет (или приглушите его) и попросите найти этот предмет на ощупь. Эта игра развивает тактильное восприятие и учит ориентироваться в темноте.

Рисование светом. Возьмите фонарик или лазерную указку и попросите ребенка "нарисовать" что-нибудь в воздухе или на стене в темной комнате. Свет оставит след, который можно увидеть на мгновение, а затем он исчезнет.

Световые проекции. С помощью проектора или фонарика можно создать интересные световые эффекты на стенах и потолке. Можно использовать трафареты, чтобы создавать фигуры животных, звезд или других объектов.

Цель игры "в свет и тень" - показать ребенку, что темнота - это не страшно и не опасно, а, наоборот, она может быть интересной и увлекательной. Игра помогает привыкнуть к темноте, развить воображение и снизить уровень тревожности. Необходимо, чтобы игра проходила в позитивной и поддерживающей атмосфере, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и безопасно.

Терпение и понимание со стороны родителей лучше всего помогут ребенку справиться с этим распространенным страхом.

Страх темноты у взрослых

Страх темноты у взрослых может сохраняться, если его не проработали в детстве, усиливаясь из-за накопленных тревог, стресса и переутомления. Темнота часто ассоциируется с неизвестностью и ощущением отсутствия контроля, что запускает механизм психики, воспринимающей тьму, как неопределенность, вызывающую тревогу.

Обратиться к специалисту стоит, если страх темноты мешает нормально спать или существенно ограничивает повседневную жизнь.

Как избавиться от страха темноты

Чтобы избавиться от страха темноты:

Признайте наличие страха. Осознание проблемы - первый шаг к решению.

Постепенная адаптация. Начните с приглушенного света и постепенно уменьшайте его.

Дыхательные упражнения и релаксация, медитация перед сном. Используйте их перед сном, чтобы снизить тревогу.

Когнитивно-поведенческая терапия. Обратитесь к специалисту, чтобы изменить негативные мысли о темноте.

Используйте ночник, мягкий свет, ароматерапию. Создайте комфортную и расслабляющую обстановку.

Что говорят психологи

Психологи подчеркивают, что страх темноты - это не проявление слабости, а вполне естественный защитный механизм.

"Темнота - как зал кинотеатра до начала сеанса: кажется пустой и немного тревожной, но в ней уже готовится что-то новое. Стоит только остаться - и вы увидите, что страх постепенно превращается в любопытство", - объясняет психолог Анна Варвянская.

Важно уметь отличать обычный, рациональный страх от ярко выраженной фобии.

"Рациональный страх помогает быть внимательнее и осторожнее. Фобия - когда тревога выходит за пределы контроля, мешает сну, отдыху и повседневной жизни. В таком случае важно не терпеть, а обратиться за профессиональной поддержкой - психотерапия эффективно помогает вернуть ощущение безопасности", - рекомендует Анна Варвянская.

Темнота часто символизирует не просто недостаток света, но и нашу внутреннюю неопределенность.

"Психологически темнота означает потерю визуального контроля над пространством, что рождает тревогу перед неизвестным. В философском ключе, как отмечал психотерапевт Медард Босс, жизнь в темноте аналогична "невысвечиванию" отдельных аспектов нашего бытия, нашему нежеланию или страху увидеть и принять какие-то части себя или своей жизни", - отмечает клинический психолог, основатель Центра энергопрактик LARISS Лариса Верчинова.

Рекомендации психологов

Анна Варвянская советует:

"Не избегайте темноты, а мягко приучайте себя к ней. Наблюдайте за ощущениями, учитесь их называть и проживать спокойно. Сохраняйте здоровый режим сна и активность днем - это укрепляет чувство внутренней устойчивости. Добавьте вечерние ритуалы спокойствия: приглушенный свет, дыхательные практики, музыку или чтение".

Психолог дает простое упражнение: дыхание 4-6. Вдох на четыре счета, выдох на шесть. Так вы включаете парасимпатическую систему и снижаете уровень тревоги.

Клинический психолог Лариса Верчинова, чтобы научиться воспринимать темноту спокойно, рекомендует:

Создайте комфортный и безопасный вечерний ритуал. Ваш организм нуждается в сигналах для расслабления. За час до сна приглушите свет, послушайте спокойную музыку, почитайте книгу, примите теплую ванну. Это помогает нервной системе плавно перейти от состояния бодрствования ко сну, уменьшая общий уровень тревожности.

Позаботьтесь о гигиене сна. Регулярная физическая активность (законченная за 3 часа до сна), отказ от кофеина и тяжелой пищи во второй половине дня, а также соблюдение режима сна и бодрствования даже в выходные - фундамент для стабильной психики. Уставшее от разумной нагрузки тело лучше справляется со стрессом.

Практикуйте осознанное столкновение. Начните с малого: несколько минут посидите в полумраке, сосредоточившись на дыхании, затем постепенно увеличивайте время. Можно практиковать это вместе с близким человеком. Цель - дать мозгу новый опыт, в котором темнота не несет угрозы, а является просто отсутствием света.

"Если же, несмотря на все усилия, страх остается неконтролируемым и серьезно ограничивает вашу жизнь, не стоит оставаться с ним один на один. Обращение к психотерапевту будет проявлением заботы о себе. Специалист (методами когнитивно-поведенческой терапии, гештальт-терапии или др.) поможет найти глубинные причины фобии и выработать эффективные стратегии для ее преодоления", - рекомендует Лариса Верчинова.

Клинический психолог Никита Сусов, чтобы справиться со страхом темноты, предлагает поддерживать активный образ жизни в течение дня.

"Физическая активность и интересные занятия помогают снизить уровень тревожности и улучшить настроение", - отмечает специалист.

А вечером он советует создавать спокойную и расслабляющую атмосферу, избегать стрессовых ситуаций и интенсивных занятий.

Эволюционные и культурные корни страха

Страх темноты имеет эволюционные и культурные корни. Древние люди ассоциировали темноту с угрозой хищников и смертью. В мифах и религиозных книгах тьма символизирует зло и неизвестность, а в искусстве - борьбу разума со страхом.

Современные люди сохраняют эти инстинкты, поскольку страх темноты был важен для выживания предков. Благодаря ему люди избегали хищников. Эта генетическая предрасположенность, подкрепленная работой лимбической системы, которая реагирует на темноту как на угрозу, и культурным влиянием (фильмы ужасов, сказки и традиции), формирует негативное восприятие темноты и поддерживает наши древние инстинкты.

Когда страх становится фобией

Страх перерастает в фобию (никтофобию), когда он становится иррациональным и деструктивным.

Признаки никтофобии:

Паника, ужас или сильная тревога при выключении света или наступлении темноты, неконтролируемое желание включить свет, невозможность заснуть без света, даже при сильной усталости.

Помимо тревоги, появляются физические симптомы: обильное потоотделение, дрожь, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, тошнота, головокружение.

Появляется сильный страх остаться одному в темном помещении, даже на короткое время. Необходимость в присутствии других людей для чувства безопасности.

Избегание мест или ситуаций, где есть риск оказаться в темноте (например, походы в кино, поездки за город ночью). Это может серьезно ограничивать повседневную жизнь.

При наличии этих признаков необходима консультация психотерапевта. Методы лечения включают психотерапию (например, когнитивно-поведенческую терапию), экспозиционные техники (постепенное привыкание к темноте) и, в некоторых случаях, медикаментозную поддержку для снижения тревоги.

Часто задаваемые вопросы

Почему люди боятся темноты?

Из-за эволюционных причин (угроза хищников), недостатка визуальной информации, культурного влияния (страшные истории) и личных травмирующих опытов.

Как называется страх темноты?

Никтофобия, ахлуофобия или скотофобия.

Почему дети боятся темноты и как им помочь?

Из-за развитого воображения и страха одиночества. Помогут ночник, разговоры, сказки и вечерние ритуалы. Подробно рассказываем в этой статье.

Можно ли избавиться от страха темноты самостоятельно?

Да, с помощью постепенной адаптации, релаксации и работы с мышлением.

Когда страх темноты становится фобией?

Когда он вызывает панику, физиологические реакции (пот, дрожь), ограничивает жизнь и требует постоянного избегания темноты.

Как понять, что это именно никтофобия?

Если страх темноты чрезмерный, неконтролируемый, вызывает сильный дистресс и мешает повседневной жизни.

Как взрослому перестать бояться темноты?

Использовать техники релаксации, медитации, КПТ и постепенно привыкать к темноте.

Почему человек боится темноты ночью, даже если знает, что опасности нет?

Потому что инстинктивная реакция лимбической системы срабатывает быстрее рационального мышления. Ассоциации с опасностью темноты укоренились в подсознании.

Какой специалист лечит страх темноты?

Психотерапевт или психолог.

Чем отличается страх темноты у детей и взрослых?

У детей страх часто связан с воображением, у взрослых - с накопленным стрессом, травмами и тревожными расстройствами.

Заключение

Страх темноты естественен для человеческой природы. Он отражает наше стремление к безопасности, а не слабость. Темнота - это пространство для покоя, а не враг. Осознанность и работа со страхом помогают вернуть контроль над эмоциями. Важно не избегать страха, а понимать его для достижения внутреннего спокойствия. С фобией можно справиться при поддержке близких и специалистов. Главное - не стыдиться страха, а жить с ним осознанно.