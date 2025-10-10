Психолог рассказал, как улучшить эмоциональное состояние своими силами

Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина, что для снижения тревожности и общего улучшения самочувствия полезно заниматься творческой активностью. Именно благодаря творчеству мы познаем себя и развиваем когнитивные способности, ускоряя личностный рост.

В беседе с корреспондентом РИАМО она отметила, что в этом поможет посещение театров, выставок, музеев и лекций, а также чтение книг. А ведение дневника помогает структурировать свои мысли и провести самоанализ. Все это позволит улучшить эмоциональное состояние без прибегания к употреблению лекарств или посещения психологов.

