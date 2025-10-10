Что делать, если паническая атака настигла в общественном месте

Тревога, апатия, внутренний разлад, психосоматические проявления, конфликты в семье и на работе. Стресс и панические атаки заметно снижают качество жизни. MIR24.TV поговорил с психологами о том, как вернуть ощущение контроля и радость в повседневность.

Как стресс влияет на тело и какие болезни провоцирует?

Хронический стресс — это не просто «усталость. Это состояние, при котором наш организм постоянно находится в режиме «боевой готовности. Вырабатываются гормоны стресса (кортизол и адреналин), которые заставляют сердце биться чаще, повышают давление и напрягают мышцы.

Дана Янсон, кандидат психологических наук, психоаналитик, основатель онлайн-платформы для психотерапии:

«В своей практике ежедневно вижу, как напряжение современного мира буквально «прорастает в нашу жизнь, проявляясь в телесных недомоганиях, внезапных приступах паники и сложных отношениях в коллективе. Если стрессовое состояние длится долго, оно буквально изнашивает организм и может провоцировать или усугублять реальные заболевания».

Тело — это карта наших переживаний. Игнорируя стресс, мы позволяем ему разрушать нас на физическом уровне. Среди сердечно-сосудистых заболеваний наблюдается: гипертония, аритмия. Желудочно-кишечные: гастрит, синдром раздраженного кишечника. Эндокринные: нарушения в работе щитовидной железы, риск развития диабета. Дерматологические: экзема, псориаз. Снижение иммунитета: частые простуды и инфекции.

Паническая атака — это внезапный, неконтролируемый приступ сильного страха, который сопровождается физическими симптомами: учащенным сердцебиением, нехваткой воздуха, головокружением. Главное, что нужно помнить: это пугающее, но безопасное для жизни состояние.

«Что делать, если это случилось с вами? «Заземлитесь»: ваша задача — вернуть мозг из паники в реальность. Найдите точку опоры: почувствуйте ногами пол, спиной — стену или спинку кресла. Сосредоточьтесь на физических ощущениях. Дышите: используйте технику «дыхание по квадрату: медленный вдох на 4 счета, задержка дыхания на 4, медленный выдох на 4, снова задержка на 4. Это поможет замедлить сердцебиение. Переключите внимание: примените технику «5-4-3-2-1: найдите глазами и назовите про себя 5 любых предметов, прикоснитесь к 4 разным поверхностям, услышьте 3 разных звука. Не пытайтесь «бороться с паникой. Ваша задача — переждать ее, помогая своему телу успокоиться», — говорит Дана Янсон.

Психолог, гештальт-терапевт, магистр психологии Евгений Черепанов добавляет, что стресс запускает биохимическую цепочку: надпочечники выделяют кортизол и адреналин, сердце начинает биться чаще, мышцы напрягаются. У некоторых людей он провоцирует психосоматические проявления: боли в спине, головные боли, проблемы с ЖКТ. По сути, организм изнашивается быстрее, чем должен. При панических атаках важно проговаривать: «Я не умираю, это пройдет через несколько минут. Работают простые техники, контакт с телом, например, зажать в руках холодный предмет. Эти действия помогают вернуть ощущение контроля.

Евгений Черепанов, психолог, гештальт-терапев, магистр психологии:

«Стресс неизбежен, но мы можем научиться держать его под контролем. Забота о теле, дыхательные техники и здоровые границы в общении помогают сохранить силы и не позволить обстоятельствам управлять вашим состоянием».

Игры разума

Заведующий отделением международного медцентра, психотерапевт, сексолог, кандидат медицинских наук Юлия Ковальчук предлагает взглянуть на тревогу и стресс с точки зрения нейрофизиологии:

«Это постоянные выбросы гормонов и нейромедиаторов при реакции на стресс, и в норме должны помогать справиться с ним. Организм мобилизуется, усиливается концентрация внимания, быстрее принимаются решения. В ситуации реального стресса человек сосредотачивается на решении проблемы, принимает решение — и ситуация разрешается. Тогда человек расслабляется и начинается восстановление потраченного ресурса. Но если человека мучает тревога без реальной подоплеки, а в реальности стрессовых факторов нет, то проблема существует только в его разуме».

Человек прокручивает негативные сценарии и эмоции, стрессовые гормоны постоянно выбрасываются в попытке вас активизировать для защиты, создается хронический стресс для мозга, а ситуация не разрешается. Наступает истощение. Ведь в реальности нет ситуации, которую нужно разрешить. Разрядки и восстановления не происходит, вы ходите по замкнутому кругу.

К стандартным гормонам добавляются и ползут вверх: кортизол, пролактин, уменьшаются серотонин, дофамин. Дефицит и дисбаланс создают невроз. Это все равно, что пытаться одним кредитом закрыть другой. Нужна смена стратегии. Такой хронический стресс подрывает ментальное здоровье и негативно влияет на все системы организма, ослабляя его. Особенно на сердечно-сосудистую систему, нервную систему, падают иммунитет и либидо и могут проявиться нарушения репродуктивной функции, также усилиться боли в мышцах и суставах.

Панические атаки — распространенное явление. Это психофизиологическое состояние, сопровождаемое выбросом нейромедиаторов. Человек испытывает страх, внезапную тревогу, панику, как следствие и физические их проявления (ощущение нехватки воздуха, слабость, головокружение и др.). Паническая атака не относится к угрожающим жизни состояниям и пройдет сама, если взять ее под контроль, лучше совместно с врачом.

Юлия Ковальчук, заведующий отделением Международного медцентра, психотерапевт, сексолог, кандидат медицинских наук:

«Причины панических атак: особенности личности, наследственность, хронический стресс или острые стрессовые ситуации, травмы детства. Сопутствующие факторы: хроническая усталость, недосып, перенапряжение, гиподинамия, нездоровый образ жизни, дисбаланс гормонов, прием антидепрессантов без назначения самостоятельно, переизбыток углеводов. Алгоритм действий: зафиксировать: «это просто паническая атака, она пройдет, со мной ничего не случится; активно двигайтесь и дышите ровно; переключите внутренние мысли на окружающие предметы. Отвлекитесь. Далее — расслабление: вдох через нос, долгий выдох медленно через рот. Забота о себе: чай с медом, теплая постель в хорошо проветренном помещении. Паническая атака может возникать из-за появления страха самого страха. Чем быстрее вы найдете причину панических атак со специалистом, тем скорее получится от них избавиться».

301 млн человек в мире страдает от тревожных расстройств

В современном мире стресс стал частью жизни, особенно в профессиональной среде. Быстрые изменения, высокие требования, неопределенность и напряженные отношения в коллективе отражаются не только на психическом состоянии, но и на физическом здоровье человека.

Валерий Гут, кандидат психологических наук, основатель института адаптивного интеллекта, разработчик концепции адаптивного интеллекта:

«Если человек постоянно находится в состоянии стресса, то проблемы с телом не заставят себя долго ждать: повышается артериальное давление, учащается сердцебиение, снижается иммунитет. На физиологическом уровне стресс связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний, язвенной болезни, нарушений сна, головных болей и проблем с пищеварением».

Также стресс может обернуться развитием хронических заболеваний, а на психологическом уровне — угнетением состояния, появлением депрессии, тревожных расстройств, неврозов и падением самооценки. Теряя контакт с телом, человек перестает распознавать и собственные эмоции. Возникает внутренний конфликт: отказ признавать свои потребности причиняет страдание.

Это порождает постоянную тревогу, апатию, потерю мотивации и ощущение внутреннего разлада. Человек начинает избегать реальности, испытывает скрытую ненависть к себе, что тормозит личностное развитие и снижает качество жизни.

«Паническая атака — это внезапный интенсивный приступ страха, который сопровождается физическими симптомами. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что 301 миллион человек во всем мире страдает от тревожных расстройств. Важно понимать: несмотря на пугающий характер, панические атаки не опасны для жизни и успешно поддаются лечению», — продолжает Валерий Гут.

Паническая атака сопровождается следующими симптомами:

Физические: сильное сердцебиение, потливость, дрожь, одышка, удушье, боль или дискомфорт в груди, тошнота, головокружение, онемение или покалывание в конечностях.

Психологические: чувство нереальности происходящего, отстраненности от себя, страх смерти или сумасшествия, потеря контроля над собой, страх потери сознания.

Что делать, если начали беспокоить панические атаки? Облегчить состояние и снизить частоту панических атак помогут методы самопомощи и профилактики. Важно применять их при ранних признаках тревоги, чтобы предотвратить наступление панической атаки. Первым делом нужно вернуть себе ощущение реальности. Глубокое и медленное дыхание снижает уровень тревоги и устраняет физические симптомы. Прогрессивная мышечная релаксация помогает расслабить тело. Нужно напрягать и расслаблять различные группы мышц поочередно, начиная со ступней и поднимаясь к голове.

«Практика осознанности поможет сосредоточиться на настоящем моменте, отвлечься от тревожных мыслей и снизить интенсивность паники. Техника «Четыре стихии, разработанная американским психологом Ф. Шапиро как часть терапии EMDR (десенсибилизация и переработка травм движениями глаз), помогает достичь спокойствия, фокусируясь на ощущениях», — уточняет Валерий Гут.

Земля. Нужно ощутить опору под ногами и сосредоточиться на окружающих предметах.

Воздух. Нужно дышать: вдох через нос (4 секунды), задержка (2 секунды), выдох (4 секунды). Повторить 10 раз.

Вода. Нужно снять напряжение, стимулируя слюноотделение: представить вкус лимона или чего-то кислого.

Огонь. Нужно визуализировать радостное и безопасное место и сконцентрироваться на позитивных эмоциях, которые оно вызывает.

Если пришлось столкнуться с паническими атаками, важно обратиться за профессиональной помощью. Не стоит надеяться, что проблема решится сама собой.

«Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) считается одним из наиболее эффективных методов лечения панических атак. Она помогает изменить негативные мысли и модели поведения, связанные с тревогой. В некоторых случаях врач может назначить антидепрессанты или противотревожные препараты для облегчения симптомов», — резюмировал Валерий Гут.

Борьба или бегство?

Стресс — не просто чувство беспокойства. Это комплексная физиологическая реакция организма. Гормоны готовят тело к «борьбе или бегству.

Лариса Верчинова, клинический психолог, гипнотерапевт, энергопрактик, психолог Благотворительного Фонда, мастер гвоздестояния и гвоздетерапии:

«Если стресс становится хроническим, то постоянная нагрузка изнашивает организм. Он может стать триггером или усугубить течение целого ряда заболеваний. Кардиологические проблемы: гипертония, аритмия, повышается риск инфарктов и инсультов. Например, ослабление иммунитета: человек становится более уязвим к инфекциям и простудным заболеваниям. Неврологические и психосоматические проявления: хронические головные и мышечные боли, бессонница, тревожные расстройства и депрессия. Тело постоянно посылает нам сигналы. Важно научиться их распознавать и не игнорировать хроническую усталость, напряжение в шее или проблемы со сном — это первые «звоночки».

При стрессе сердце начинает биться быстрее, дыхание становится поверхностным, мышцы напрягаются. Повышается уровень кортизола и адреналина, кровь приливает к крупным группам мышц. В краткосрочной перспективе это помогает выжить, так как человек быстрее реагирует и мобилизуется.

Анастасия Огай, психолог, психотравматолог, клинический психолог:

«Но при постоянном воздействии тело живет в состоянии хронической готовности к опасности. Нарушается работа желудочно-кишечного тракта, возникают мышечные боли и спазмы, истощаются ресурсы нервной системы. Хроническое напряжение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. Ослабляется иммунитет, из-за чего чаще возникают инфекции и замедляется восстановление после болезней. Систематическая нагрузка на нервную систему приводит к нарушениям сна, к снижению концентрации и памяти. Стресс поддерживает развитие депрессии и тревожных расстройств. Постоянная мобилизация приводит психику к утраченному чувству безопасности и реакции на это, а тело к постепенному износу всех систем».

Как вести себя при панической атаке в общественном месте? Главное правило, говорит Лариса Верчинова, — не бороться с атакой, а переждать ее, понимая, что, несмотря на пугающие ощущения (учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, головокружение), она безопасна для жизни и закончится через 5-20 минут.

Краткий алгоритм первой помощи самому себе: