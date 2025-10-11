Психолог объяснила, чем опасен синдром Плюшкина

Патологическое накопительство, которое в народе называют «синдромом Плюшкина» (по фамилии героя комедии Николая Гоголя «Ревизор»), является серьезным психическим расстройством. Об этом рассказала кандидат психологических наук Елена Шпагина.

© Вечерняя Москва

По словам эксперта, это ментальное заболевание проявляется не просто в виде бережливости и постоянного бардака дома, а именно в складировании предметов, которыми человек зачастую даже не пользуется. Из-за этого квартира со временем становится попросту непригодной для жизни.

— Это создает антисанитарные условия и прямую угрозу для жизни и здоровья самого человека и его соседей, — передает слова Шпагиной телеканал RT.

Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала, что посещение культурных мероприятий, занятия искусством и ведение дневника способствуют улучшению самочувствия и снижают стресс.

Регулярный секс с постоянным партнером помогает бороться с сезонным аффективным расстройством — формой депрессии, которая чаще всего проявляется зимой, так как ее развитие провоцирует короткий световой день. А что делать людям, которые не состоят в отношениях? Ответ на этот вопрос «Вечерней Москве» дал врач-психиатр, психотерапевт, сексолог Алексей Вилков.