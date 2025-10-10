Почему понедельники убивают нашу психику

Ученые выяснили, что понедельники опасны для здоровья, а начало рабочей недели убивает психику. В этот день вероятность сердечных приступов увеличивается на 19 процентов, также усиливается тревога. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психолога Алексея Вилкова, почему понедельники провоцируют стресс и можно ли с ним справиться.

Понедельник — день тяжелый

Как рассказал эксперт, понедельник действительно часто вызывает тревогу и беспокойство. Это связано с тем, что перед выходом на работу после выходных человек снова думает о делах, обязанностях и проблемах, которые связаны с трудовой деятельностью.

«Страшен не сам понедельник, а его ожидание, что человеку опять будет сложно, и он не хочет расставаться с беззаботными выходными. Эти мысли и переживания вызывают приступы беспокойства, потому что нужно снова рано вставать, придерживаться дисциплины. Также человек мог не отдохнуть за выходные или, наоборот, слишком хорошо расслабился в эти дни», — сказал он.

Психиатр отметил, что в большинстве случаев в понедельник работа быстрая, интенсивная и сложная. У человека нет времени привыкнуть к рабочим моментам и плавно влиться в режим.

«Это тоже вызывает повышенное беспокойство, особенно если работа не нравится или там есть проблемы. Эти моменты еще больше усиливают тревожность у мужчин и у женщин», — считает Вилков.

Как минимизировать стресс

По его мнению, по возможности первый рабочий день нужно начинать с небольшой нагрузки, делать перерывы и постепенно увеличивать интенсивность труда, чтобы минимизировать этот стресс.

«Важно понимать, что многие рабочие задачи невозможно сделать быстро, человеческий ресурс ограничен, и нужно время адаптироваться к рабочей неделе. Если сотрудник периодически делает перерывы в работе, то организм привыкает к нагрузкам, вновь вовлекается в рабочий процесс, и тревога постепенно уходит. Мозг активизируется, вспоминает рабочие задачи, а психика успокаивается», — говорит собеседник «ВМ».

По его словам, полезно подготовиться к первому рабочему дню:

вовремя лечь спать в воскресенье, чтобы сон был минимум шесть–семь часов; распланировать первый рабочий день, распределить задачи по степени важности.

«Если человек выспался и правильно распределил задачи, то понедельник обычно протекает более гладко и не беспокоит повышенное чувство тревоги», — сказал Вилков.

