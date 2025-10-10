Активист, скептик или нытик: какой вы родитель в школьном чате

С наступлением учебного года родители школьников снова начали собираться в «стаи». Некоторые не по своей воле. Да и куда денешься от постоянных обсуждений околошкольных тем, включая сбор денег на дополнительные учебные пособия, подарки педагогам, домашние задания и далее до бесконечности. Раньше такие моменты проговаривались на школьных собраниях, а теперь — в специальных чатах в онлайн-режиме. Если и вас добавили в такую группу «по интересам», предлагаем определить, к какому типу родителей вы относитесь. Наверняка, в одном из описаний вы узнаете себя или знакомых.

Лидер

Ну, это админ чата, который и собирает все недособранное: родителей, которые почему-то не принимают участия в беседах, деньги на нужды класса и школы, подписи. Если подсчитать количество его сообщений, оно процентов на 80 превысит число всех остальных. Обычно ему нисколько не в тягость эта рутина, даже в удовольствие. Посему лидер и председатель родительского комитета, как правило, — одно и то же лицо.

Свита лидера (актив-группа)

Три-пять человек, приближенных к админу. Они бы тоже не прочь возглавить чат, но не хватает инициативности, смелости или времени. Тем не менее они регулярно замещают админа, не забывая ему поддакивать, укорять самых «отстающих» родителей и обсуждая их за спиной. Иногда они даже создают свои отдельные мини-чаты, где перемывают косточки остальным участникам.

Скептики

Противостоят вышеуказанным двум типам, не принимают на веру почти никакие аргументы и вступают в жесткие конфронтации. На таких где сядешь там и слезешь. На шторы они денег не сдают, на экскурсии ездить нужным не считают. Школа — для учебы, а не для лишних трат, уверены скептики. Тем не менее из беседы они не выходят, одним глазом отслеживают новые сообщения, чтобы при удобном случае высказать свое «фи».

Вялые наблюдатели

Таких родителей в чатах большинство. Они редко отвечают на сообщения, да и читают, только если в школе случилось ЧП или цена на обеды выросла в пять раз. Болтовню активистов и их споры со скептиками они считают пустой тратой времени. Обычно звук уведомлений школьного чата у них выключен, ибо жутко раздражает бесконечное «пиликанье» или «жужжание», особенно в рабочее и вечернее время. Им проще узнать последние новости у своего чада или учителя, чем пролистывать километры сообщений.

Нытики

Ну и последний типаж. Эти родители постоянно чем-то недовольны. Они, как и скептики, во многом не согласны с админом, но альтернативу не предлагают. Им лень, зато пожаловаться они время точно найдут. На несправедливых педагогов, злющую школьную уборщицу, сквозняки в классе и много чего еще.

К слову, такая иерархия обычно свойственна чисто родительским чатам, где не фигурируют педагоги и завучи. В официальных чатах все предпочитают вести себя чинно-благородно, лишний раз не спорить и не возмущаться. Мало ли что.