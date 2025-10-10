Психотерапевт оценил влияние внешних факторов на психику

Врач-психотерапевт Александр Федорович выразил мнение, что внешние факторы оказывают влияние на ментальное здоровье.

«Вопрос носит глобальный, социальный уровень», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как считает Федорович, сохранение психического здоровья в современных условиях — это и личная ответственность человека, и задача общества в целом.

