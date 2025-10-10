Почему обсуждать других полезно для отношений

Похоже, разговоры «о соседях и коллегах» — это не просто привычка, а инструмент для счастья в паре. Новое исследование Калифорнийского университета показало, что пары, которые регулярно сплетничают, чувствуют себя в отношениях значительно счастливее.

В эксперименте участвовали 76 пар из Южной Калифорнии, живущих вместе не меньше года. Каждому участнику прикрепили небольшое устройство, записывающее речь. В течение двух выходных исследователи собрали около ста тысяч коротких аудиофрагментов из повседневных разговоров — дома, на прогулке, на работе и с друзьями. Потом специалисты прослушали записи и выделили моменты, где партнёры обсуждали третьих лиц — будь то знакомые, коллеги или родственники. Именно эти разговоры классифицировали как сплетни.

Результаты оказались любопытными: почти все пары ежедневно посвящали сплетням около 38 минут. И чем чаще партнёры делились такими обсуждениями, тем выше оказывался их уровень удовлетворённости отношениями. После эксперимента участники прошли опрос, и те, кто активно «перемывал косточки» окружающим, чаще отмечали, что чувствуют эмоциональную близость и доверие к партнёру.

Психологи объясняют это просто: сплетни в небольших дозах — это не про злость или осуждение, а про командную игру. Когда два человека обсуждают кого-то третьего, они подтверждают общие ценности, чувства юмора и моральные ориентиры. Такой разговор становится способом сказать: «Мы с тобой на одной волне».

Кроме того, совместные обсуждения помогают лучше понимать социальное окружение — друзей, коллег, родственников. Это укрепляет чувство поддержки и снижает тревожность, особенно когда партнёры делятся переживаниями или сомнениями о других людях.

При этом исследователи уточняют: речь не идёт о токсичных пересудах. Главное — чтобы разговор не превращался в поток негатива, а оставался способом эмоционального сближения. В здоровых отношениях такие диалоги не разрушают доверие, а наоборот, усиливают его.

Авторы работы отмечают, что общество часто осуждает сплетни, считая их проявлением мелочности. Но, как показало исследование, они могут выполнять важную психологическую функцию — поддерживать чувство связи и «командного духа» в паре.

Получается, что обсуждать других — не всегда плохо. Иногда это просто форма близости: способ посмеяться, выговориться и подтвердить, что вы — союзники. Так что, возможно, те самые вечерние разговоры «про всех знакомых» делают отношения крепче, чем кажется.