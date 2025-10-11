Почему нужно научить пожилых родственников пользоваться гаджетами

Согласно недавнему исследованию, пожилые люди, которые умеют пользоваться интернетом и цифровыми технологиями, демонстрируют более высокий уровень когнитивных способностей и не страдают от депрессии. У них зафиксирован более высокий уровень памяти и концентрации внимания. Также они лучше справляются с заданиями, которые требуют планирования и многозадачности. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему гаджеты положительно влияют на функции мозга пожилых людей и как убедить возрастных родственников научиться ими пользоваться.

Психику нужно развивать

По словам врача-психиатра Елизаветы Жестковой, психика пожилого человека все еще способна осваивать новые знания и навыки. Это умение отсутствует только у тех, кто уже имеет психические расстройства, например деменцию.

До наступления необратимых изменений психику нужно развивать. Это можно делать не только с помощью цифрового контакта, гаджетов и интернета. Освоение любых новых навыков позволяет затормозить нарушение памяти и когнитивных процессов, предотвратить развитие деменции и возникновение депрессии у пожилых людей, — сказала она.

Эксперт отметила, что нужно советовать своим пожилым родственникам осваивать новые знания.

Если человек всю жизнь разгадывает кроссворды, то этот навык ему не поможет в пожилом возрасте предотвратить деменцию. Нужно, например, изучать иностранный язык. Освоение цифровых навыков также очень полезно, если ранее человек не умел пользоваться компьютером или смартфоном. Это помогает всесторонне развивать когнитивные функции мозга. Нужно объяснить своим пожилым мамам или бабушкам: если они хотят быть психически здоровыми долгие годы и сохранить ясность ума, то необходимо стараться. И обязательно помогайте им в этом, — сказала Жесткова.

Не только смартфон и компьютер

По мнению психолога Натальи Наумовой, использование смартфонов и компьютеров действительно улучшает внимание и когнитивные функции у пожилых людей, потому что мозг много напрягается. Но для этого подойдут и другие варианты интеллектуальной деятельности.

Людям, которые в молодом возрасте занимались интеллектуальной деятельностью, намного проще освоить новые технологии в пожилом возрасте. Мозг работает как мышца, и его можно натренировать, чтобы он хорошо функционировал. Необязательно заставлять всех пожилых людей садиться за компьютеры, важно найти подходящее, комфортное для них занятие. Это может быть не только освоение интернета и соцсетей, но и чтение научной литературы, разгадывание ребусов, — сказала она.

Помимо этого, специалист посоветовала пожилым людям работать с таблицей Шульте, чтобы укреплять мозг.

Это хаотично раскиданные цифры от 1 до 9 или от 1 до 25. Они наиболее оптимальны для пожилых людей. Человеку нужно сфокусировать внимание в центре листа — на центральной цифре — и боковым зрением находить цифры от 1 до 9 или от 1 до 25, в зависимости от того, какая будет таблица. Она очень помогает укреплять концентрацию внимания и в целом когнитивные функции, улучшает память, позволяет быть внимательнее и лучше мыслить, разбираться в различных ситуациях, например не стать легкой жертвой мошенников, — говорит Наумова.

Психолог добавила, что если пожилой человек отказывается пользоваться гаджетами, потому что ему это не нравится, то не нужно его принуждать. Необходимо предложить ему другие варианты занятий для поддержания функций мозга: те, которые ему подходят, будут интересны и приятны.

