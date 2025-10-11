Врач-гинеколог ответила на 27 вопросов о сексе

Люди идут к врачу, когда у них болит зуб, поднялась температура или ноет нога. Справившись с недугом, они возвращаются к привычной жизни. А к кому приходят люди, чтобы поделиться самым сокровенным — тем, что остается за закрытыми дверьми спален между мужчиной и женщиной? Секс — неотъемлемая часть нашей жизни, способ проявления любви и продолжения рода. В этой сфере тоже могут возникнуть проблемы. И решает их специальный врач.

© vgoroden.ru

Мы поговорили с опытным гинекологом-сексологом нижегородской клиники «ИмиджЛаб» Людмилой Аренковой. Специалист со стажем более 23 лет участвует в медицинской премии ИА «В городе N» «Искусство исцелять» — претендует на победу в номинации «Врач года». Она рассказала о проблемах и радостях, через которые проходит каждая женщина, о взаимоотношениях и их природе, сексуальном образовании и самых распространенных мифах.

В какой момент вы пришли к сексологии?

Женщины идут к гинекологу, как к женщине. К кому же им еще идти и делиться сокровенным? Психологи не всегда могут ответить на определенные вопросы, поэтому чаще всего задают их именно на кресле у гинеколога. Или, допустим, я вижу какое-то заболевание, когда осматриваю пациентку, и начинаю диалог. Например, выясняю, нет ли боли при половом контакте? Нет ли трещин или еще чего-то, что может беспокоить? Женщина обращает на это внимание и говорит, что ей нужна помощь. В каких-то случаях я сразу могла помочь, а в других копалась в своих знаниях, книгах, интернете, у коллег спрашивала. Понимала, что знаний не хватает, хочется их расширить, особенно в сфере сексологии. Так и пришла.

Сексолог — это всегда человек с медицинским или психологическим образованием?

Сексолог — это общее название. Чаще всего да, это специалист именно с медицинским образованием. Есть люди просто с психологическим образованием, без высшего медицинского: они работают с проблемами, которые идут из головы, в том числе глубинными, мешающими улучшить интимную жизнь.

Я работаю как гинеколог-сексолог. Помогаю женщинам в улучшении интимной жизни. Разбираю не душевные, психоэмоциональные проблемы, которые мешают жить полноценной жизнью, а те, которые связаны с заболеваниями женской репродуктивной системы и не только.

Сексолог-психиатр и медицинский сексолог могут работать в связке?

Я осматриваю пациентку на кресле, работаю с жалобами. Если на физическом уровне проблем нет, провожу опрос-тестирование. Проблемы, которые идут именно из головы, я не решаю. Перенаправляю к психологу, психиатру или к сексологу с высшим психологическим образованием.

Можно ли сказать, что сексолог — это секс-коуч?

Сексолог работает с глубинными психоэмоциональными или физиологическими трудностями, а коуч фокусируется на практических аспектах. То есть это наставник, который помогает улучшить сексуальную жизнь, обучает конкретным навыкам. Сексолог не говорит, как это все механически делается, он лишь направляет.

Часто ли ваши пациенты сталкиваются с заболеваниями, вызванными психосоматикой?

Когда пациентка приходит на прием, мы всегда сначала разговариваем — обсуждаем жалобы, с чем она их связывает, как она с ними борется. Могут вскрыться факты насилия в детстве или более осознанном возрасте. Или она расскажет, что ей больно и неприятно во время полового контакта, но боится потерять партнера. В таких случаях организм начинает сам противостоять этому, вызывая цистит, боль при проникновении. Возникает порочный круг: секс = боль. Бывает, что женщине не нравится партнер, но она живет с ним половой жизнью, а организм делает все, через психику в том числе, чтобы прекратить этот контакт.

Как проходит прием у гинеколога-сексолога?

Приходит пациентка. Мы знакомимся, она рассказывает о том, что ее беспокоит. Начинаем разбираться, когда возникли эти проблемы. Я провожу оценку половой конституции. Выясняем, как протекала ее жизнь, чем она болела, как развивались ее функции менструации и деторождения. Затем осмотр на гинекологическом кресле. При необходимости делаю УЗИ. Потом объясняю, как могут проявляться проблемы, как их можно решить и через что предстоит пройти, нужны ли дополнительные обследования у других специалистов или анализы. Еще обсуждаем, как в дальнейшем вести половую жизнь. Обычно пациентка уходит с домашним заданием: например, пройти тестирование или сделать гимнастику. Потом через две недели или месяц договариваемся о повторной встрече, чтобы обсудить, произошли ли улучшения.

Как понять, что вам нужен сексолог?

Если женщина недовольна интимной близостью. Если есть чувство, что все идет не так, как хотелось бы ей. Секс — один из вариантов разрядки, способ избавления от стресса, улучшения межличностных отношений. Если она понимает, что хочет улучшить интимную жизнь, то она обращается к гинекологу-сексологу. А еще проблема может решаться при совместной работе двух сексологов — медицинского и психологического.

Могут ли возникнуть проблемы со здоровьем из-за воздержания?

Дело в том, что женщина может получать сексуальную разрядку и без полового партнера. Самопоглаживание никто не запрещал. Женщина — это вообще такое существо, которое может получить удовольствие не только в сексуальном плане. В целом люди могут получать удовольствие от работы, спорта, занятий с детьми, искусства, хобби. То есть мы можем переключать свое внимание от интимной разрядки на другие варианты. Можем замещать. Да, секс нужен. Но это не значит, что нужно выходить из клиники и кричать «Эгей, у меня там желание половое возникло!».

Был такой случай. Пришла пациентка. У нее двое детей, но муж работает вахтами и месяцами не бывает дома. Его жена — очень чистоплотная, то есть в менструацию не живет половой жизнью. В очередной раз она пришла на прием с жалобами, что у нее проблемы с клитором — там какой-то непонятный зуд, снятся эротические сны. Ее это испугало, она пошла по докторам, ее обследовали на онкологию, брали мазки, ходила к неврологу даже. Учитывая, что мы знакомы давно, я ей прямо задала вопрос:

«Как давно была половая жизнь?».

Она говорит:

«Мужа давно нет, ушел в море».

Я говорю:

«Можете вспомнить дату?».

Она отвечает:

«Ну, наверное, месяцев девять назад».

Осмотрела ее на кресле. Провела специальный тест ватной палочкой. Она даже возбуждение получила. И призналась, что муж приезжает сегодня, но у нее начинается менструация. Я объяснила ей, что в этот период можно жить половой жизнью, поделилась лайфхаками, рассказала, как все сделать, чтобы всем было комфортно. Прописала на всякий случай массаж клитора с лубрикантом на водной основе. После этого она пока не вернулась, но думаю, у нее все хорошо.

А возможна ли вообще счастливая семейная жизнь без секса?

Возможна, если это устраивает обоих партнеров или когда они находят альтернативу (только не на стороне). Но когда секс есть в семейной жизни — это гораздо более крепкая семья, при условии, что оба получают удовольствие от секса.

Чаще к сексологу приходят поодиночке или парами?

Зачастую сначала приходят по одному. Это как психотерапия: меняется один человек — меняются оба в паре. Мы всегда говорим, что в отношениях надо разговаривать — как нравится и как не нравится. К сожалению, наша вторая половинка не умеет читать мысли. Иногда пациентки стесняются что-то говорить своему партнеру. А это нужно делать. Чтобы его не обидеть, не задеть его чувства, не нарушить личных границ.

Могут ли пациентки говорить с врачом противоположного пола? Распространена ли в медицинской сексологии практика, что врач-мужчина ведет прием?

Все индивидуально. Зависит от того, возник ли коннект между врачом и пациентом. Ведь бывает, что пациентка и женщине-гинекологу много чего не расскажет. Иногда приходят просто на профосмотр. Мы говорим, делаем обследование на кресле, я показываю ей ее «второе лицо». Иногда прямо знакомлю, ведь некоторые женщины даже стесняются туда в зеркало посмотреть, изучить себя.

Чаще всего все идет из Советского союза — как мама рассказывала дочке об ее женской репродуктивной системе. Иногда пациентки стесняются даже взглянуть на экран, который я показываю и объясняю, как все устроено. Даже во время обычного профосмотра возникают доверительные отношения между врачом и пациенткой, и она может рассказать больше. Допустим, я спрашиваю: «Вот у нас тут трещинки, а боль бывает при половом акте? А сухость беспокоит?». Она отвечает: «Да». Под конец приема женщина начинает задавать вопросы: «А как сделать, чтобы мне было не больно? А у меня вот еще снижено половое влечение стало. И все-таки, как можно сухость лечить?». И вот профосмотр превращается практически в прием гинеколога-сексолога, а время закончилось. Я всегда говорю: если хочется улучшить, мы можем и знаем, как помочь — приходите.

А много ли вообще сексологов в Нижнем Новгороде?

Гинекологов-сексологов не так много. В Нижнем Новгороде сейчас эта стезя только начинает развиваться.

Как вы оцениваете сексуальное образование среди нижегородцев?

В прошлом году проходила первая конференция, в том числе с участием нашей клиники. Там был очень интересный доклад одного из нижегородских сексологов, который поразил присутствующих докторов. Там говорилось и про свободный доступ к порнографии, и про способы контрацепции. Второе, кстати, надо бы улучшить.

Мы активно работаем над тем, чтобы женщины и мужчины знали как можно больше об этом, чтобы это перестало ходить на уровне слухов. Способы контрацепции некоторых женщин тоже могут удивлять — это и аскорбиновая кислота, и уксус, и мыло во влагалище. Хотя гинекологи придумали более 15 вариантов контрацепции, чтобы женщина имела нужную беременность в нужное время и с нужным человеком, когда захочет. Кроме того, не уменьшается и количество случаев, когда мы достаем из влагалища или прямой кишки «что-то лишнее» — проктологи уже даже не удивляются.

Интимная пластика без медицинских показаний — за или против?

Конечно, без медицинских показаний мы не делаем лабиопластику или интимную пластику. Лучшая операция — та, которая не сделана. Но женщине может мешать длина половых губ — ей приходится их подворачивать, они вылезают из-под нижнего белья, натирают или причиняют дискомфорт при половом акте. Кроме того, могут быть специфичные звуки при интимной близости. Или она может перестать испытывать оргазм после родов из-за того, что там стало широко. Женщина просто может чувствовать себя неполноценной из-за больших половых губ или, наоборот, у нее зияет половая щель после родов — это все может стать показаниями для интимной пластики, эстетической гинекологии в том числе.

Как рождение детей влияет на сексуальную жизнь?

Начнем с того, что поддерживать интимную близость нужно во время беременности, как ни странно. Я понимаю, что есть женщины, у которых токсикоз, угроза выкидыша и так далее. Но, все-таки, девять месяцев — это срок, за это время портятся интимные отношения и отношения в целом, то есть женщина переключается только на беременность. Партнер — это ведь не на один раз (зачал ребенка и все). Да, гормоны меняются, как и половое влечение, хотя у некоторых женщин во время беременности половое влечение, наоборот, растет за счет гормонов, которые выделяют сам плод и плацента.

Благодаря половой близости во время беременности потом проще восстановить интимные отношения. Нужно находить время и после родов, прям включать в календарь — а по четвергам у нас что? Правильно — секс. И все уже знают, хочешь — не хочешь, мы отдаем ребенка няням, бабушкам, подружкам, куда-то на два часа. Она знает с утра, что вечером будет секс, но не так, что «обязаловка» или «о, кошмар, у нас опять будет секс вечером в четверг, ненавижу этот день». А начинаться день может с любовной переписки, с маски для лица, отдыха. В тихий час спать с ребенком, а не уборкой и готовкой заниматься. Чтобы вечером не быть уставшей.

Что вы думаете о сексуальном образовании в школах?

Очень хочется, чтобы в школах детям, начиная с 9–10 лет или даже чуть пораньше, давали сексуальное образование. Не то, как жить половой жизнью или как предохраняться, а просто о гигиене, девочкам — о менструации, мальчикам — о поллюциях. Чтобы им не говорили, что это стыд, позор и кошмар. Бывает ведь, что девочка, не зная, что такое менструация, потом с ужасом приходит к маме, а та, даже ее не поддержав, просто сует прокладки и не объясняет, как этим пользоваться.

Вообще начинать говорить о сексуальном образовании с детьми нужно с рождения. Это не значит, что мы с маленькими детьми говорим о сексе. Мы разъясняем, как нужно подмываться, например. Рассказываем о том, что девочка трех лет должна уже ходить в бюстгальтере или топике, о том, кому можно и кому нельзя показывать свои гениталии. Когда ребенок становится старше и начинает пользоваться интернетом, говорим о правиле билборда — все, что ты выставляешь на свою страничку или отправляешь другу, может появиться на большом билборде возле твоей школы, это могут увидеть все. На консультациях бывают моменты, когда пациентки рассказывают о насилии, пережитом в детстве, в том числе со стороны близких родственников — это может быть отчим, брат или кто угодно, от кого даже не ожидаем такого. К сожалению, ребенок потом стесняется это рассказать и думает, что проблема в нем.

Раньше это было табуировано. В наше время гинекологи собирали в школе девочек, урологи — мальчиков. И рассказывали. Но это было уже поздно, когда, допустим, у нас в классе девочки уже жили половой жизнью, кто-то даже аборты делал. Сейчас это очень сложно сделать для девочек, потому что многие взрослые считают, что это развращение молодежи, хотя мы не рассказываем, как это все механически и физиологически делать. Но это нужно.

Три самых популярных вопроса гинекологу-сексологу на приеме — какие?

Как вернуть оргазм, чтобы он был более фееричным. Как избавиться от боли при половом контакте. И как решить проблемы с вагинизмом. Это то, с чем чаще всего обращаются ко мне.

А какой самый глупый вопрос можно задать гинекологу-сексологу?

Глупых вопросов не существует. Каким бы он ни был, лучше задать, чтобы доктор ответил. Чем не спросить, что-то самому сделать и потом очень долго это исправлять. На самом деле лишь кажется, что это глупый вопрос, а это совсем не так. Мы принимаем женщин такими, какие они есть.

Секс-игрушки — вред или польза?

Мастурбация не запрещена. Но мастурбация при помощи, допустим, душа, напора воды — она затрагивает несколько вариаций нервных окончаний, которые у нас есть на коже. Одни отвечают за тепло, другие — за воду, третьи — за вибрацию. Половому партнеру после этого будет очень сложно повторить все то же самое. И рано или поздно пациентка начнет жаловаться на то, что у нее уже не такая яркая половая жизнь, и что партнера она уже не так сильно хочет, он не может ее так довести. Поэтому это самый худший вариант мастурбации. Возникает привыкание, нервные окончания перестают быть такими чувствительными.

Оргазм — это навык, который мы можем развивать. То, что не нужно организму, не развивается. Мы читаем и думаем, чтобы развивать мозг, ходим в зал, чтобы развивать мышцы, то же самое с интимной близостью — если мы перестаем получать оргазмы, а секс становится реже, то эта функция у нас ослабевает, получить оргазм становится сложнее. Если хотим улучшить — работаем с партнером или с собой.

Что касается секс-игрушек с вибрацией: партнер может постараться и создать вибрацию, но ему будет сложнее. Если нет возможности получить удовольствие с партнером — лучше всего использовать руку и свое тело. Это один из вариантов, который ваш партнер сможет повторить в будущем, потому что воздействие идет за счет тепла и давления.

Еще есть дезадаптивная мастурбация: это когда женщина получает миотонический оргазм. Это происходит, когда она занимается спортом, сжимая мышцы ног. Мы рекомендуем по мере возможности обращаться к гинекологам-сексологам, чтобы они рассказали, как от этого можно уйти. Чем позднее с этим обращаться, тем дольше надо будет с этим работать.

Нормально ли на первом свидании просить справку от врача?

Если пациентка планирует, так сказать, углубить отношения и сделать их более интимными, то да. Это может быть и после первого свидания. Инфекций, которые передаются половым путем, очень много. А презерватив, к сожалению, не защищает от всего. Все-таки мы живем в городе-миллионнике и в цивилизованной стране, про ВИЧ никто не забывает.

Есть ли в сексологии норма по количеству партнеров?

Нет. Но, как гинекологи, как доктора, мы говорим о том, что чем больше у женщины половых партнеров, тем выше риск заражения инфекциями, передающимися половым путем. Это раз. А во-вторых, увеличивается и риск подхватить вирус папилломы человека, если у женщины было больше пяти половых партнеров. Как и рак шейки матки, влагалища и вульвы. Вирусные частички — будь это вирус иммунодефицита человека или гепатита С или В — очень маленькие. А латекс в презервативе — это как москитная сетка от мух и комаров с крупными клетками, через которые вирусные частички легко «пролетают».

В каком возрасте девушке стоит начинать беспокоиться, что она еще девственница? Может ли ей это как-то навредить?

Вот чтобы в определенном возрасте надо лишиться девственности — такого нет. Но есть момент — если девушка после конкретного возраста не лишилась девственности, то у нее могут быть определенные особенности: например, на психологическом уровне. Что за возраст — не хочу озвучивать.

Бывает, кстати, и такое, что кто-то пытается, но девственная плева очень плотная, больно, не получилось. И тогда девушка приходит за помощью к гинекологу для хирургической дефлорации.

Правда ли, что при дефлорации должна быть кровь?

Это не так. Есть три вариации девственной плевы — колечко, сеточка и перегородка поперек. Если сеточка — кровь будет, этот случай тяжелее и болезненнее для пациентки. Если перегородка — она может отодвинуться в сторону, а может быть нарушена, и будет кровь. Если колечко — то тоже может порваться, и будет кровь, а может просто расшириться и стать размером с влагалище — более емкой, тогда крови не будет. Если девушка с кольцевой формой плевры использовала тампоны, то она могла уже расширить или повредить ее.

Мы помогаем с этим, как и в обратном случае — для восстановления девственной плевы. Таких операций у меня примерно две или три в год. Это помогает женщине после изнасилования, допустим, если она не хочет об этом рассказывать или боится, что половой партнер узнает, что она не девственница. Второй случай — захотелось, например, пациентке сделать своему партнеру подарок на 30-летнюю годовщину свадьбы. И третий — если решается женщина определенной религии, которой нельзя выходить замуж, если у нее уже были половые партнеры. Это три основные причины.

Для самой пациентки это никак не улучшает или не ухудшает ее интимную близость. Для нее это частично покупка ее совести.

В чем разница влияния возраста на сексуальную жизнь у мужчин и у женщин?

С возрастом у женщины слизистая на фоне снижения эстрогенов становится тоньше. Поэтому женщинам с возрастом становится проще получать оргазм. Это примерно после 35 лет. Это не только физиология, психологически женщина становится более уверенной, то есть была харизма, но она стала еще и уверенной. В красивом возрасте, когда женщина переходит в менопаузу, она уже не задумывается, что может забеременеть.

А у мужчин по-другому: у них пик сексуальности в 25 лет, а потом она уже потихонечку снижается. Нельзя сказать, что у них в этом возрасте предел, но там уже другие аспекты, в зависимости от стресса, занятий спортом, использования стероидных гормонов, курения, лишнего веса. Получается небольшое несоответствие — у женщин сексуальность растет, а у мужчин — снижается, но это все корректируется при помощи андрологов, гинекологов и сексологов.

То есть сексуальная жизнь, по сути, длится всю жизнь?

У нас была пациентка на профосмотре, ей было 72 года. Она с двумя высшими образованиями. Я спросила, живет ли она половой жизнью. Она сказала:

«Да, бывает два раза в неделю, уже не так часто».

Мы переглянулись с ассистенткой, подумали — какая молодец.

Вот таких женщин видно сразу. Они бодры, веселы, эмоционально устойчивы, у них и ум, и харизма, и амбиции. Да, есть женщины, которые в 45 лет или в другом возрасте прекращают жить половой жизнью. Все зависит и от темперамента, и от половой конституции, от здоровья, и, как ни странно, от уровня образования.

Какой есть самый распространенный миф о сексе?

Что мужчинам от женщин нужен только секс. Это как и со стороны мужчин миф, что женщинам нужны только деньги.

Сексология — это про любовь?

Это про отношения — как с партнером, так и с собой. Это может быть любовь женщины к себе, она должна себя уважать, если соглашается на секс с мужчиной — в первую очередь, она идет ради себя, не ради поддержания отношений или ради того, чтобы ее любил половой партнер.