Можно ли получить отгул из-за панической атаки

Работодатели на российском рынке труда обратили внимание на новую особенность сотрудников из поколения зумеров. Молодые работники, в отличие от миллениалов и старшего поколения, не готовы выходить на работу в сложных ситуациях. Они уделяют большое внимание своему здоровью, в том числе ментальному, и могут не выйти на службу из-за, к примеру, панической атаки. Является ли это состояние основанием для отгула или больничного, разбиралась «Вечерняя Москва».

Нужен больничный

По словам юриста по трудовому праву Дмитрия Кофанова, основанием для невыхода на работу является состояние нетрудоспособности. Однако сотруднику необходимо обратиться к врачу, чтобы в дальнейшем получить отгул или больничный.

Если медики определят, что состояние пациента может быть основанием для выдачи листка нетрудоспособности, в таком случае он действительно может не выйти на работу из-за панической атаки, — объяснил юрист.

Кофанов подчеркнул, что нельзя просто позвонить работодателю, сообщить о панической атаке и не выйти на работу. Если же сотрудник так поступит и не объявится на службе в течение всего дня, то у его начальства будут основания, чтобы уволить его за прогул.

Почему возникает паническая атака

Психиатр, заместитель главного врача Центра психического здоровья Вячеслав Ряховский рассказал, что паническая атака — это малая часть более комплексного тревожно-фобического расстройства. Она является его крайней формой проявления, когда у человека возникает приступ острой тревоги.

Тревога сопровождается вегетативными проявлениями: учащение сердцебиения, потливость. При этом возникает очень сильный страх смерти. Это чувство совершенно невозможно контролировать, и в этот момент человек теряет самообладание. Он может бесконтрольно вызывать скорую помощь, просить помощи у близких, утверждать, что он умирает, — перечислил собеседник «ВМ».

После пережитой панической атаки человеку могут дать время на стабилизацию состояния. Таким образом, она вполне может быть основанием для получения законного отгула или больничного.

Это состояние требует прежде всего медицинской помощи. Если частота и выраженность атак будут такими, что человек не сможет справляться со своими трудовыми обязанностями, то ему могут назначить больничный, — добавил психиатр.

Сама паническая атака длится недолго. Однако эмоциональные потрясения и переживания, которые в моменте испытывает человек, очень сильно дестабилизируют его.

Большинство диагностических категорий психиатрической группы подлежит освобождению от трудовой деятельности, начиная от легких расстройств личности, условно говоря, легких, и заканчивая тяжелыми психотическими нарушениями типа шизофрении, депрессии, биполярного расстройства, — заключил Ряховский.

