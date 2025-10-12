В Госдуме доработают проект об оказании психологических услуг при разводе

Законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака как своего рода примирительных процедур надо дорабатывать, считает депутат Госдумы, один из авторов проекта Игорь Антропенко. Ранее предложение о доработке высказало правительство.

© Российская Газета

Он отметил, что инициатива направлена в первую очередь на сохранение семьи. Ведь именно семейные психологи помогают парам разобраться в их отношениях, обидах и претензиях и обрести гармонию и согласие, сохраняя ячейку общества.

Медиация же, по его словам, помогает всего лишь "грамотно развестись и "поделить" детей и имущество без стресса", добавил депутат.

Что может измениться?

Законопроект предлагает изменить судебный порядок и условия расторжения брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей. Суд обязательно должен принять меры к примирению супругов, для этого закрепляется положение об оказании социально-психологических услуг при разводе в качестве вида примирительных процедур.

Соавторами законопроекта стали вице-спикер ГД Анна Кузнецова, глава Комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев и сенатор РФ Дмитрий Перминов.

Позиция Анны Кузнецовой по сохранению семейных ценностей, ее уверенность, что это одна из важнейших тем для российских законодателей, и послужили основанием для приглашения ее в соразработчики законопроекта.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявлял, что Минюст предлагает законодательно ввести обязательную медиацию при разводах.