В Госдуме доработают проект об оказании психологических услуг при разводе

Проект об оказании психологических услуг при разводе доработают в Госдуме
Законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака как своего рода примирительных процедур надо дорабатывать, считает депутат Госдумы, один из авторов проекта Игорь Антропенко. Ранее предложение о доработке высказало правительство.
"Законопроект доработаем с учетом замечаний", - заявил РИА Новости представляющий "Единую Россию" Антропенко.
Он отметил, что инициатива направлена в первую очередь на сохранение семьи. Ведь именно семейные психологи помогают парам разобраться в их отношениях, обидах и претензиях и обрести гармонию и согласие, сохраняя ячейку общества.
Медиация же, по его словам, помогает всего лишь "грамотно развестись и "поделить" детей и имущество без стресса", добавил депутат.
Что может измениться?
Законопроект предлагает изменить судебный порядок и условия расторжения брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей. Суд обязательно должен принять меры к примирению супругов, для этого закрепляется положение об оказании социально-психологических услуг при разводе в качестве вида примирительных процедур.
Соавторами законопроекта стали вице-спикер ГД Анна Кузнецова, глава Комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев и сенатор РФ Дмитрий Перминов.
Позиция Анны Кузнецовой по сохранению семейных ценностей, ее уверенность, что это одна из важнейших тем для российских законодателей, и послужили основанием для приглашения ее в соразработчики законопроекта.
Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявлял, что Минюст предлагает законодательно ввести обязательную медиацию при разводах.