Россиянам разъяснили, как часто нужно молиться

Заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал RT, что вопрос о частоте молитвы является одним из ключевых для каждого верующего человека, стремящегося к глубокой и осмысленной духовной жизни.

«Молитва не должна быть лишь эпизодическим действием, подобным посещению врача в случае болезни. Истинная молитва — это постоянное состояние сердца, обращённого к Богу. Апостол Павел призывает нас «непрестанно молиться», и этот завет является идеалом, к которому мы должны стремиться всей своей жизнью», — отметил собеседник RT.

По его словам, для современного человека, обременённого множеством забот, такой идеал может показаться недостижимым. Однако его воплощение начинается с малого — установления твёрдого молитвенного правила, согласованного с духовным отцом.

«Регулярность в молитве гораздо важнее её продолжительности. Краткая, но ежедневная утренняя и вечерняя молитвы, чтение Псалтири, обращение к Господу перед началом всякого дела и по его окончании — это тот фундамент, на котором строится духовный дом человека. Именно регулярность превращает молитву из обязанности в живую потребность души», — подчёркивает Иванов.

Помимо личного молитвенного правила, напоминает он, огромную силу имеет соборная молитва в храме, особенно участие в Божественной литургии.

«Нельзя ограничивать своё общение с Богом лишь стенами своего дома. Воскресный день, праздники — это время, когда мы должны оставить суету и вместе с братьями и сестрами во Христе вознести общую молитву. Соборная молитва в храме — это источник особой благодати, который укрепляет нас и напоминает, что мы часть единого тела церкви», — объяснил специалист.

Он также заверил, что молитва не ограничивается лишь чтением канонических текстов в определённые часы.

«Подлинная молитва — это также и краткое воздыхание сердца к Богу в течение дня. Мысленное произнесение «Господи, помилуй» в трудную минуту, благодарность Богу за радость, внутреннее благословение его имени — вот та «невидимая брань», которая поддерживает в нас дух молитвы постоянно», — заключил Иванов.

Ранее россиянам объяснили, что делать со старыми церковными календарями.

Подробнее — в материале RT.