Четыре фразы, которые разрушают отношения

Их никогда не следует говорить партнёру. Психолог Марк Трэверс предупредил, что некоторые, казалось бы, безобидные фразы, которые люди говорят партнёрам в сложных ситуациях, могут создавать эмоциональную дистанцию и подрывать доверие в отношениях.

Эксперт назвал четыре самых разрушительных выражения.

«Такова жизнь». Эта фраза преуменьшает чувства партнёра и обесценивает его переживания, говоря, что его проблемы — нечто обыденное. Вместо этого можно сказать: «Я здесь, если хочешь поговорить» или «Ты хочешь, чтобы я просто выслушал, или тебе нужна другая поддержка?» «Я не знаю, что ты хочешь, чтобы я сказал». Это высказывание перекладывает ответственность за поиск решения на партнёра и звучит холодно. Оно часто произносится, когда один из партнёров чувствует себя виноватым или подавленным. Вместо этого скажите: «Я не уверен, как реагировать, но я хочу понять, что ты чувствуешь» или «Мне нужно время, чтобы осмыслить твои слова». «Это твоя проблема, а не моя». Под видом установления границ такая фраза возводит между партнёрами эмоциональную стену и даёт понять, что они не одна команда. Что сказать вместо этого: «Я знаю, что это тебя беспокоит. Как я могу тебе сейчас помочь?» или «Мы разберёмся с этим вместе». «Это не имеет большого значения». То, что кажется мелочью одному, может быть важно для другого. Подобная реакция звучит пренебрежительно и разрушает эмоциональную связь. Вместо этого следует сказать: «Я вижу, что тебя это расстраивает. Помоги мне понять, что ты чувствуешь».

Как подчёркивает психолог, основа прочных отношений — постоянная эмоциональная поддержка, а не помощь только тогда, когда это удобно. Чтобы стать надёжным партнёром, важно проявлять интерес к внутреннему миру близкого человека и учиться отвечать с эмпатией, даже если вы не до конца разделяете его переживания.