Зачем в РФ хотят ввести обязательную медиацию при разводе

В Госдуме поддержали инициативу Министерства юстиции о введении обязательной медиации при расторжении брака. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. «Вечерняя Москва» узнавала у экспертов, насколько эффективна будет эта мера.

Суть инициативы

По словам председателя Национального родительского комитета и одного из авторов этой инициативы Ирины Волынец, процедура медиации при разводе семей с детьми необходима, чтобы минимизировать последствия для малышей. А эффективность процедуры будет зависеть от двух факторов:

профессионализма медиатора;

текущей ситуации в семье.

Если один из участников конфликта категорически против поиска компромисса, здесь уже никто не сможет помочь. Если же обе стороны согласны — проведение медиации окажет ожидаемый положительный эффект. В этом случае более 30 процентов пар удается сохранить, — уверена Волынец.

Но медиацию применяют не только с целью сохранения семьи, отметила эксперт:

Она необходима, когда решение развестись приняла пара с детьми. В этом случае супруги могут обратиться за помощью к медиатору, чтобы остаться в хороших отношениях и не разрушить доверительные отношения с ребенком. Потому что большое количество проблем после разводов связано с нарушением права ребенка на семью и семейные связи. Часто обиженный родитель препятствует общению ребенка со вторым родителем. Чтобы ребенок имел возможность общаться с обоими родителями полноценно, необходима процедура медиации.

Услуга будет платной, но для малообеспеченных семей планируют предусмотреть государственные программы поддержки, уточнила Волынец:

Мы предложили, чтобы пары, которые нуждаются в помощи, обращались к помощи медиатора, но так как эта услуга будет платной, то для малоимущих семей она бы оказывалась при поддержке государства, — пояснила собеседница «ВМ». — К примеру, за рубежом это очень дорогая процедура. В Европе за нее можно заплатить полторы–две тысячи евро. Поэтому в России планируется сделать программу поддержки. Если семья малообеспеченная, то рассматривается возможность предоставления услуги за средства государства.

Отличие медиации от психотерапии

Как рассказал психиатр, психотерапевт и сексолог Алексей Вилков, медиация принципиально отличается от терапии:

психотерапия — более глубинный процесс, в рамках которого люди вместе со специалистом работают с чувствами, эмоциями, подсознанием, внутренними личностными проблемами;

медиация — направлена именно на поиск компромиссов между партнерами. При этом методе помощи акцент делают на логике и разуме, не затрагивая чувства и эмоции.

Медиация обычно предполагает краткосрочные занятия (условно — несколько консультаций), направленные на поиск компромисса. Также медиаторы помогают решать юридические вопросы. А психотерапия — это длительный процесс, который позволяет проработать внутренние проблемы и их причины, — пояснил Вилков.

Насколько необходима медиация в России

По мнению психолога Натальи Наумовой, людям на грани развода нужна помощь со стороны, чтобы пересмотреть навязчивую идею расстаться:

Если появится человек извне, который поможет лучше понять друг друга и справиться с обидой, шанс сохранить семью вырастет. У меня в практике было немало случаев, когда один из супругов решил, что пришло время развестись, а второй хотел сохранить семью. И с помощью медиации они оставались вместе. Также медиация позволяет родителям, у которых есть дети, не срывать свои внутренние переживания на них.

Инициатива должна сократить количество разводов в России, считает психолог.

Разводов точно станет меньше, потому что медиатор направляет людей в сторону сохранения брака, раскрывает ценность партнера, его положительные качества и важность союза, — добавила эксперт.

