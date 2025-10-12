Зачем девушки просят незнакомцев оплатить их ужин и снимают это на видео

В социальных сетях набирает популярность тренд: девушки просят незнакомцев оплатить их ужин и снимают реакцию на камеру. Что стоит за этим феноменом? «Вечерняя Москва» разобралась в этом вместе с экспертами и узнала, что такое «внутренняя богиня», почему кому-то за это нужно платить и, главное, почему мы разучились видеть друг в друге людей.

© Вечерняя Москва

Листая ленту в социальных сетях, легко нарваться на короткие видео с девушками-попрошайками. Например, в одном из таких роликов приличного вида девушка подходит в ресторане к столику с тремя незнакомыми парнями. Она просит их покормить ее просто так. Без совместного времяпрепровождения в каком-либо виде. Тут же она получает вежливый отказ и бежит вместе с телефоном на видео, не прекращая снимать. И уже снаружи начинает оскорблять мужчин, называя их слабаками и неджентльменами. На этом, казалось бы, все. Но в комментариях собрались сотни человек. Каждый из них пишет в основном поддерживающие слова: «Бедная! Что ж за мужчины в наше время?», «Разве можно отказывать такой красивой девушке?» и так далее. Мы пообщались с несколькими психологами, чтобы разобраться в глубинных причинах и последствиях этого неоднозначного тренда.

Голод ни при чем

В первую очередь все наши эксперты отметили, что такое поведение вовсе не от плохой жизни. Девушкам не нужно, чтобы их на самом деле покормили.

Важно понимать: такая девушка, скорее, не про голод, а про «попытки власти, доминирования», и как следствие — про абьюз (от английского abusive relationships — «уничижительные отношения». — «ВМ») — то самое распространенное в женских кругах слово, — отмечает психолог и бизнес-советник, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, автор книги по психологии Дмитрий Сидоров.

Эксперт добавляет, что это и не про попытку подружиться или пофлиртовать. Ведь в первую очередь — это провокация.

И чаще всего — это отражение Треугольника Карпмана: жертва — агрессор — спасатель. Она может мгновенно менять роли: «я бедная и голодная» — «ты мне должен» — «я, вообще-то, королева, ты просто не тянешь». А далее обвинение из серии «Вот… да ты ненастоящий мужчина, значит! Ты не джентльмен». Парадоксально, но все это — оборонительное поведение, выдающееся за уверенность, — подчеркивает он.

Но откуда у девушек нужда заниматься подобными провокациями? Психолог считает, что искать корни этого поведения надо в прошлом.

Истоки такого поведения — послевоенное одиночество и TikTok-женственность. Во многом этот стиль поведения — отголосок сценариев материнского воспитания. После войны в стране осталось много женщин, вынужденных выживать без мужчин. Их дочери впитали установки: «Никому не доверяй. Мужчина — это либо угроза, либо ресурс», — рассказывает Дмитрий Сидоров.

По его словам, сегодня такая установка трансформировалось в модель: «если я богиня, ты обязан платить». Только вместо цветка в руке — смартфон, социальные сети и методы из женских курсов.

Все напоказ

Само собой, важную роль во всем этом играет интернет. Эксперт приводит следующую аналогию.

Чаще всего у большинства из нас нет каждый день с собой дубины, но есть смартфон. И в нем целый арсенал скриптов, как попросить, потребовать, манипулировать. Это новая охота, где вместо стрел — лайки, а вместо сетей и капканов — манипуляции, провокации и голодные зрители амфитеатра огромного медиасоциального пространства, — подчеркивает психолог.

То есть все это не есть настоящая женственность, а лишь ее искаженная, гротескная имитация.

Внутренний дефицит завернут в упаковку «богиня, за которую платят». Женщина не соединена с собой — она играет роль, — подводит итог Дмитрий Сидоров.

Так было всегда

Но что же это получается? Раньше у женщин все было хорошо, а потом женское поколение, смартфоны, развитие социальных сетей — и покатилось? Психолог-педагог, научный работник и автор курсов-практикумов Юлия Непомнящая считает абсолютно иначе. Дело не только в технологиях.

Подобные модели поведения существовали всегда, но с развитием технологий и социальных сетей эти случаи стали более заметными и популярными, и общественное восприятие изменилось, — сообщает она.

Юлия добавляет, что на протяжении всей истории женщины использовали свою привлекательность для получения материальных благ.

Раньше это было более явно выражено в соответствующих профессиях, связанных с флиртом и красотой. Явления типа «тарелочниц» или «профессиональных консуматорш», кажущиеся современными, на самом деле отсылают нас к традиционным формам бартера, где продажа времени и внимания заменяет традиционные физические формы обмена, — добавляет психолог.

Психолог и сертифицированный коуч ICF (Международная федерация коучинга) Илья Шамин же отмечает, что в разборе этой проблемы можно погрузиться еще глубже — в народный фольклор.

В фольклоре любого народа существует традиция испытаний для героя, когда сказочный персонаж, условный богатырь, должен продемонстрировать свои выдающиеся качества. Дам ему задание, и посмотрим, как он выкрутится. Но в ситуации роликов в интернете с требованием накормить все гораздо проще, — подчеркивает Илья Шамин.

Он добавляет, что вряд ли такие девушки выбирают себе суженого, этот контент создается ради контента. То есть без съемки всего этого процесса никто из девушек не будет этого делать.

Почему люди смотрят

Допустим, мы разобрались, что девушки таким образом лишь провоцируют мужчин ради лайков и самоутверждения. Но тогда появляется вопрос — кто и почему эти самые лайки ставит?

Такие видео смотрят и комментируют не только девушки, но и мужчины. С одной стороны, такие ролики — это новый способ высказать древнюю истину «мужики теперь не те!». С другой стороны, мужчины, особенно не слишком популярные у противоположного пола, находят повод возмущаться не менее древней истиной про меркантильность женщин, — рассказывает Илья Шамин.

То есть такие видео — повод высказать свое недовольство. Все равно что выйти на базарную площадь и начать кричать свое «очень» важное мнение.

Возможно, эти ролики стали ответом на волну мужских возмущений «тарелочницами», которые ходят на свидания поесть за мужской счет. В традиции платить за девушку на свидании нет ничего плохого, и невозможно представить такое возмущение даже 10–15 лет назад, — говорит Илья Шамин.

Но есть примета нашего времени: развитие сервисов знакомств. Разница с прежними практиками свиданий существенная. Если люди познакомились в реальности и мужчина позвал на свидание в ресторан, он уже делает это осознанно, понимая свою симпатию.

Возмущение появилось, когда люди, познакомившись в интернете, встречаются в ресторане или кафе впервые. С точки зрения мужчины это не свидание, это знакомство, развиртуализация. И он еще не знает, готов ли вкладываться в эту девушку. А для многих женщин само слово «свидание» обладает магическим эффектом и порождает завышенные ожидания, — добавляет психолог.

Итак, мы выделили уже несколько разных групп девушек: тарелочницы, создательницы роликов «накорми меня», консуматорши. Не стоит путать их друг с другом. Первые либо обманываются на свиданиях искренне, надеясь, что мужчина заплатит. Либо действительно просто хотят вкусно поесть. Вторые создают исключительно контент, возможно, даже без злобы и претензий. И уж точно эти группы далеки от консуматорш. Это девушки, работающие при заведениях. Их цель — раскрутить посетителей-мужчин на дорогой алкоголь и блюда. Потом они получают процент от трат клиентов. Иногда консуматорши добавляются на сайт знакомств и набиваются на свидания. А потом, как бы случайно, просят молодого человека покормить их в нужном ресторане. Где еще и цены могут быть накручены. Но настоящий джентльмен же не откажет даме? На этом они и играют.

Консумация — это просто бизнес, заработок, никаких рефлексий и тем более контента. Поскольку сделать контент про свою консумацию — это провал, раскрытие себя и потеря клиентуры, — заключает Илья Шамин.

Мужская сторона вопроса

По словам психолога Юлии Непомнящей, мужчины тоже могут принимать участие в такого рода взаимодействиях. Просить покормить их, обеспечить. Хотя это чаще происходит в менее явной форме.

Мужчины, как и женщины, используют свое обаяние для получения материальных благ. Таких мужчин порой называют альфонсами, — добавляет она.

Но такое поведение в обществе, как правило, порицается. Как раз из-за всех тех установок, о которых мы говорили раньше. Ведь, как говорится, мужчина — сильный пол, а женщина — слабый. И пользоваться своей слабостью, чтобы выпросить еды или популярности, гораздо проще.

Как отметил психолог, тренер трансформационно-психологических и бизнес-программ, руководитель Центра психологического развития Игорь Колуженин, это не просто история про наглость.

Это история про то, как мы разучились видеть друг в друге людей. Каждый раз, когда ктото требует еду просто за факт своего существования, он продает кусочек своей души. Каждый отказ воспринимается как личное оскорбление — ведь в голове уже сложилась картинка, где мир обязан класть к ногам все лучшее, — рассказывает он.

Как отмечает эксперт, девушкам стоит помнить, что настоящая женственность не в том, чтобы брать. Она — в умении дарить. В способности наполнить простой ужин теплом, а не расчетом.

В том, чтобы за одним столом сидели не покупатель и товар, а два человека. Когда-нибудь они поймут это. Когда пройдет обида, когда опустятся руки от бесконечных отказов. И тогда, возможно, они вспомнят, что у них есть не только губы, чтобы просить, но и руки — чтобы создавать. Но дверь к изменениям всегда открыта. Нужно только перестать стучать в чужие кошельки и начать стучаться в собственное сердце, — заключает он.

И, как бы избито это ни звучало, начинать надо с себя. Чем меньше мы лайкаем и комментируем такое поведение, тем реже оно будет встречаться. Тут как с ребенком, который привлекает к себе внимание разными пакостями. И иногда такого капризного ребенка надо просто проигнорировать, чтобы он нашел себе занятие получше.

Кстати

Есть еще один вирусный тренд, который пришел к нам из социальной сети TikTok. Он называется Princess Treatment. На видео девушки рассказывают, что к ним относятся как к принцессам и освобождают их от разных бытовых дел. Например, мужья не дают им общаться с курьерами или завязывают за девушек шнурки.

В тему

Ранее в соцсетях массово обсуждали и осуждали «тарелочниц». Так называют женщин, которые идут на свидание с неинтересным для них мужчиной с целью вкусно поужинать за чужой счет, получить букет и какие-нибудь материальные блага. По факту так стали называть всех женщин, которые после первой встречи решили не продолжать общение. До декабря 2023 года этот термин широко не употреблялся. Тогда в соцсетях появилось видео, ставшее вирусным, в котором ненакрашенная молодая женщина с собранными в хвост волосами рассказала про неудачное свидание, к которому она не подготовилась, и сама себя в шутку назвала «тарелочницей». Под этой записью разгорелось бурное обсуждение.

До России дошел странный тренд — «беременность ради красоты». Эксперт в сфере здравоохранения, врач, предприниматель Роман Фишкин рассказал «Вечерней Москве», что на самом деле стоит за идеей беременеть ради вау-эффекта.